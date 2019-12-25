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Советы для автомобилиста: 17 трюков, которые пригодятся каждому

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Советы для автомобилиста: 17 трюков, которые пригодятся каждому
17:10 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Эти простые и хитрые советы поднимут владение автомобилем на новый уровень комфорта и в значительной степени облегчат вам жизнь.

  • 1

    Разморозить автомобильный замок поможет дезинфицирующее средство для рук.

    Обычный дезинфектор для рук содержит спирт, который быстро разморозит наледь на замке и поможет открыть дверь. Для этого можно просто нанести средство на ключ. По такой же логике для размораживания можно использовать другой крепкий алкоголь.

  • 2

    Зубная паста для полировки фар.

    Просто нанесите обычную зубную пасту на ткань и отполируйте фары, всего через несколько минут они будут выглядеть как новые.

  • 3

    Вантуз выправит вмятины.

    А если у вас есть пневматический вантуз, то вообще красота…

  • 4

    Трещины на лобовом поможет «удержать» прозрачный лак для ногтей.

    Лопнуло стекло, а сменить его нет времени или денег? Просто нанесите на трещину прозрачный лак для ногтей - этим вы значительно укрепите стекло и предотвратите дальнейшее распространение трещины.

  • 5

    Органайзер для обуви пригодится на заднем сидении и поможет содержать салон в полном порядке.

  • 6

    Брелок сигнализации и собственная голова.

    Если вам необходимо открыть двери автомобиля или завести его, а сигнал брелка не доходит из-за большого расстояния, то просто поднесите его к подбородку и нажмите на кнопку. Жидкость в голове будет использоваться как проводник и может значительно увеличить радиус действия брелка.

  • 7

    В многоразовых стаканах можно хранить салфетки.

    Зачем? Да потому что в каждом автомобиле есть держатель для стаканов, зато нет держателя для упаковки влажных салфеток.

  • 8

    Масло на уплотнительных резинках в мороз.

    Двери примерзают из-за попадания влаги между прокладками. Просто протрите уплотнитель тканью, смоченной маслом, а затем протрите его бумажным полотенцем. Масло будет отталкивать воду, и двери перестанут примерзать.

  • 9

    Проветрить автомобиль можно и без кондиционера.

    Просто откройте любое окно спереди и 5-6 раз откройте-закройте любую заднюю дверь. Открывая дверь, вы будете выпускать из автомобиля горячий воздух, а свежий воздух будет втягиваться в автомобиль через переднее открытое окно. Все гениальное просто!

  • 10

    Чтобы раскрыть кольцо на брелоке, используйте антистеплер!

    С помощью этой канцелярской принадлежности так легко раскрыть кольцо для ключей. Больше никаких поломанных и поврежденных ногтей!

  • 11

    Убираем следы от наклеек.

    Чтобы не оставалось следов от наклеек на лобовом стекле, просто поместите под наклейку теплое влажное полотенце или газету на 10 минут, и она отойдет без проблем.

  • 12

    Чтобы не забывать, где вы припарковались на стоянке, сфотографируйте свое парковочное место.

  • 13

    Теннисный мяч в гараже для беспроблемной парковки.

    Подвесьте к гаражному потолку мяч на леску так, чтобы он касался лобового (или заднего - смотря каким образом вы заезжаете) стекла. Это касание будет означать, что тут-то и нужно остановиться.

  • 14

    Небольшой контейнер для мусора.

    Контейнер для мусора в машине поможет сохранять порядок и чистоту в салоне. Поверьте, скоро вы не сможете представить, как раньше ездили без него.

  • 15

    Канцелярская резинка может сыграть роль держателя.

  • 16

    Канцелярская резинка и офисный зажим помогут закрепить телефон на панели автомобиля, если вы используете его в качестве навигатора.

  • 17

    Это делается вот так.

Найден способ спасения дизельных двигателей

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