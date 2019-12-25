Советы для автомобилиста: 17 трюков, которые пригодятся каждому

Разморозить автомобильный замок поможет дезинфицирующее средство для рук.
Обычный дезинфектор для рук содержит спирт, который быстро разморозит наледь на замке и поможет открыть дверь. Для этого можно просто нанести средство на ключ. По такой же логике для размораживания можно использовать другой крепкий алкоголь.
Зубная паста для полировки фар.
Просто нанесите обычную зубную пасту на ткань и отполируйте фары, всего через несколько минут они будут выглядеть как новые.
Вантуз выправит вмятины.
А если у вас есть пневматический вантуз, то вообще красота…
Трещины на лобовом поможет «удержать» прозрачный лак для ногтей.
Лопнуло стекло, а сменить его нет времени или денег? Просто нанесите на трещину прозрачный лак для ногтей - этим вы значительно укрепите стекло и предотвратите дальнейшее распространение трещины.
Органайзер для обуви пригодится на заднем сидении и поможет содержать салон в полном порядке.
Брелок сигнализации и собственная голова.
Если вам необходимо открыть двери автомобиля или завести его, а сигнал брелка не доходит из-за большого расстояния, то просто поднесите его к подбородку и нажмите на кнопку. Жидкость в голове будет использоваться как проводник и может значительно увеличить радиус действия брелка.
В многоразовых стаканах можно хранить салфетки.
Зачем? Да потому что в каждом автомобиле есть держатель для стаканов, зато нет держателя для упаковки влажных салфеток.
Масло на уплотнительных резинках в мороз.
Двери примерзают из-за попадания влаги между прокладками. Просто протрите уплотнитель тканью, смоченной маслом, а затем протрите его бумажным полотенцем. Масло будет отталкивать воду, и двери перестанут примерзать.
Проветрить автомобиль можно и без кондиционера.
Просто откройте любое окно спереди и 5-6 раз откройте-закройте любую заднюю дверь. Открывая дверь, вы будете выпускать из автомобиля горячий воздух, а свежий воздух будет втягиваться в автомобиль через переднее открытое окно. Все гениальное просто!
Чтобы раскрыть кольцо на брелоке, используйте антистеплер!
С помощью этой канцелярской принадлежности так легко раскрыть кольцо для ключей. Больше никаких поломанных и поврежденных ногтей!
Убираем следы от наклеек.
Чтобы не оставалось следов от наклеек на лобовом стекле, просто поместите под наклейку теплое влажное полотенце или газету на 10 минут, и она отойдет без проблем.
Чтобы не забывать, где вы припарковались на стоянке, сфотографируйте свое парковочное место.
Теннисный мяч в гараже для беспроблемной парковки.
Подвесьте к гаражному потолку мяч на леску так, чтобы он касался лобового (или заднего - смотря каким образом вы заезжаете) стекла. Это касание будет означать, что тут-то и нужно остановиться.
Небольшой контейнер для мусора.
Контейнер для мусора в машине поможет сохранять порядок и чистоту в салоне. Поверьте, скоро вы не сможете представить, как раньше ездили без него.
Канцелярская резинка может сыграть роль держателя.
Канцелярская резинка и офисный зажим помогут закрепить телефон на панели автомобиля, если вы используете его в качестве навигатора.
Это делается вот так.