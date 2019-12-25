Советы для автомобилиста: 17 трюков, которые пригодятся каждому

1 Разморозить автомобильный замок поможет дезинфицирующее средство для рук. Обычный дезинфектор для рук содержит спирт, который быстро разморозит наледь на замке и поможет открыть дверь. Для этого можно просто нанести средство на ключ. По такой же логике для размораживания можно использовать другой крепкий алкоголь.

2 Зубная паста для полировки фар. Просто нанесите обычную зубную пасту на ткань и отполируйте фары, всего через несколько минут они будут выглядеть как новые.

3 Вантуз выправит вмятины. А если у вас есть пневматический вантуз, то вообще красота…

4 Трещины на лобовом поможет «удержать» прозрачный лак для ногтей. Лопнуло стекло, а сменить его нет времени или денег? Просто нанесите на трещину прозрачный лак для ногтей - этим вы значительно укрепите стекло и предотвратите дальнейшее распространение трещины.

5 Органайзер для обуви пригодится на заднем сидении и поможет содержать салон в полном порядке.

6 Брелок сигнализации и собственная голова. Если вам необходимо открыть двери автомобиля или завести его, а сигнал брелка не доходит из-за большого расстояния, то просто поднесите его к подбородку и нажмите на кнопку. Жидкость в голове будет использоваться как проводник и может значительно увеличить радиус действия брелка.

7 В многоразовых стаканах можно хранить салфетки. Зачем? Да потому что в каждом автомобиле есть держатель для стаканов, зато нет держателя для упаковки влажных салфеток.

8 Масло на уплотнительных резинках в мороз. Двери примерзают из-за попадания влаги между прокладками. Просто протрите уплотнитель тканью, смоченной маслом, а затем протрите его бумажным полотенцем. Масло будет отталкивать воду, и двери перестанут примерзать.

9 Проветрить автомобиль можно и без кондиционера. Просто откройте любое окно спереди и 5-6 раз откройте-закройте любую заднюю дверь. Открывая дверь, вы будете выпускать из автомобиля горячий воздух, а свежий воздух будет втягиваться в автомобиль через переднее открытое окно. Все гениальное просто!

10 Чтобы раскрыть кольцо на брелоке, используйте антистеплер! С помощью этой канцелярской принадлежности так легко раскрыть кольцо для ключей. Больше никаких поломанных и поврежденных ногтей!

11 Убираем следы от наклеек. Чтобы не оставалось следов от наклеек на лобовом стекле, просто поместите под наклейку теплое влажное полотенце или газету на 10 минут, и она отойдет без проблем.

12 Чтобы не забывать, где вы припарковались на стоянке, сфотографируйте свое парковочное место.

13 Теннисный мяч в гараже для беспроблемной парковки. Подвесьте к гаражному потолку мяч на леску так, чтобы он касался лобового (или заднего - смотря каким образом вы заезжаете) стекла. Это касание будет означать, что тут-то и нужно остановиться.

14 Небольшой контейнер для мусора. Контейнер для мусора в машине поможет сохранять порядок и чистоту в салоне. Поверьте, скоро вы не сможете представить, как раньше ездили без него.

15 Канцелярская резинка может сыграть роль держателя.

16 Канцелярская резинка и офисный зажим помогут закрепить телефон на панели автомобиля, если вы используете его в качестве навигатора.