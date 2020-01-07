Скачать
Вторник, 07.01.2020
Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард
Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA
Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта

Нереальная новинка на CES 2020: Audi представила концептуальный автомобиль (Фото)

Нереальная новинка на CES 2020: Audi представила концептуальный автомобиль (Фото)
21:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В Лас-Вегасе был представлен полностью электрический концепт Audi AI: ME.

Его уже показывали на шанхайском автосалоне в 2019 году, но сейчас компания дала волю дизайнерам для создания интерьера.

В рамках проходящей выставки потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе был представлен концептуальный автомобиль Audi AI: ME.

В его основе лежит новая модульная платформа MEB, которая станет основой для будущего электрического хэтчбека VW ID.3 и Seat El Born. Габариты, дизайн и техническое оснащение сравнимы, но дизайнеры Audi поработали над дизайном экстерьера и интерьера.

Главной особенностью стал интерьер. Дизайнеры постарались воплотить в компактном автомобиле гостеприимность и расслабляющий эффект домашнего уюта. Это стало возможным за счет использования систем автономного вождения.

На выставке CES-2020 представлен концептуальный электрокар Sony Vision-S (Видео)

Кроме того, Audi представила ряд других технологий. На стенде был представлен 3D-дисплей со смешанной реальностью, разработанный в сотрудничестве с Samsung. Еще одной новинкой стала навигационная система Audi «Intelligent Experience» с искусственным интеллектом для повышения безопасности и комфорта.

Помимо концепции AI: ME и вышеупомянутых технологий, на стенде Audi CES также были представлены концепты Q4 e-tron и E-Tron Sportback.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Audi, Авто, Презентация, Новинки, CES 2020, Audi AI: ME.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: свежие идеи стильного французского нейл-арта (Фото)
02 7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
03 Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки
04 Прикольные колядки для взрослых на Рождество 2020
05 Самые полезные напитки для здоровья почек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин в Сирии встретился с Асадом
Путин в Сирии встретился с Асадом
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
В Украине вырастет помощь на детей с инвалидностью вследствие Чернобыля
В Украине вырастет помощь на детей с инвалидностью вследствие Чернобыля
И всегда с улыбкой: первый выход Меган Маркл в этом году (Фото)
И всегда с улыбкой: первый выход Меган Маркл в этом году (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь