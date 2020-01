Нереальная новинка на CES 2020: Audi представила концептуальный автомобиль (Фото)

Его уже показывали на шанхайском автосалоне в 2019 году, но сейчас компания дала волю дизайнерам для создания интерьера.

В рамках проходящей выставки потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе был представлен концептуальный автомобиль Audi AI: ME.

В его основе лежит новая модульная платформа MEB, которая станет основой для будущего электрического хэтчбека VW ID.3 и Seat El Born. Габариты, дизайн и техническое оснащение сравнимы, но дизайнеры Audi поработали над дизайном экстерьера и интерьера.

Главной особенностью стал интерьер. Дизайнеры постарались воплотить в компактном автомобиле гостеприимность и расслабляющий эффект домашнего уюта. Это стало возможным за счет использования систем автономного вождения.

Oh my... @Audi AI:Me is absolutely stunning. Autonomous driving, with the controls hidden out of the way as it’s fully capable of driving itself. Who else is ready to trust this type of tech? Show of hands below if you are! #CES202 pic.twitter.com/LWPmbdnwhA

— (@StusReviewsUK) 7 января 2020 г.