Британский автопроизводитель Lotus представил комфортабельный и недорогой спорткар на каждый день

Автомобиль получился более комфортным по сравнению с версией Sport.
Он оснащен спортивными сиденьями Sparco и климат-контролем, также установлена камера заднего вида для повышения безопасности во время парковки и маневров на низкой скорости. Кроме того инженеры доработали шумоизоляцию, чтобы снизить дорожные шумы в салоне.
В целом можно сказать, что автомобиль подвергся процедуре облагораживания, например, Дверные карты оснастили дополнительными отсеками для хранения и встроенными подлокотниками.
[OFFICIAL IMAGES]
Take a look around the new, road-oriented, #LotusEvora GT410. #ForTheDrivers pic.twitter.com/xsTYxYdKf4
— (@Snows_Lotus) January 30, 2020
В задней двери появилась большая стеклянная секция, что должно улучшить видимость.
При этом силовую установку решили оставить прежнюю — в моторном отсеке, как и у версии Sport, установлен 3,5-литровый наддувный двигатель V6 отдачей 410 лошадиных сил.