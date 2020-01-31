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Британский автопроизводитель Lotus представил комфортабельный и недорогой спорткар на каждый день

Британский автопроизводитель Lotus представил комфортабельный и недорогой спорткар на каждый день
20:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

По факту, перед нами облагороженная модель "Evora", которая потеряла приставку Sport и несколько тысяч долларов от спортивной версии.

Автомобиль получился более комфортным по сравнению с версией Sport.

Он оснащен спортивными сиденьями Sparco и климат-контролем, также установлена камера заднего вида для повышения безопасности во время парковки и маневров на низкой скорости. Кроме того инженеры доработали шумоизоляцию, чтобы снизить дорожные шумы в салоне.

В целом можно сказать, что автомобиль подвергся процедуре облагораживания, например, Дверные карты оснастили дополнительными отсеками для хранения и встроенными подлокотниками.

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В задней двери появилась большая стеклянная секция, что должно улучшить видимость.

При этом силовую установку решили оставить прежнюю — в моторном отсеке, как и у версии Sport, установлен 3,5-литровый наддувный двигатель V6 отдачей 410 лошадиных сил.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Спорткар, Lotus, Lotus Evora.
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