Британский автопроизводитель Lotus представил комфортабельный и недорогой спорткар на каждый день

Автомобиль получился более комфортным по сравнению с версией Sport.

Он оснащен спортивными сиденьями Sparco и климат-контролем, также установлена камера заднего вида для повышения безопасности во время парковки и маневров на низкой скорости. Кроме того инженеры доработали шумоизоляцию, чтобы снизить дорожные шумы в салоне.

В целом можно сказать, что автомобиль подвергся процедуре облагораживания, например, Дверные карты оснастили дополнительными отсеками для хранения и встроенными подлокотниками.

