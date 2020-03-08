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Украинцы все чаще покупают электромобили: самые популярные модели февраля

Украинцы все чаще покупают электромобили: самые популярные модели февраля
14:11 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Nissan Leaf остается самым популярным электромобилем среди украинцев.

В феврале украинский автопарк увеличился на 663 электромобиля, из которых только 29 штук были новыми, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

Основную массу зарегистрированных в последний месяц зимы электрифицированных машин составили легковые в количестве 623 шт. По сравнению с прошлым годом февральские регистрации иномарок на электротяге выросли на 67%.

По данным "Укравтопрома", лучший результат, как и в прошлом году, показал Nissan Leaf.

Топ-3 самых популярных электромобилей февраля:

  • Nissan Leaf – 252 шт.
  • Tesla Model S – 57 шт.
  • Tesla Model 3 – 56 шт.

Сообщается также, что из 40 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, было 38 Renault Kangoo Z.E.

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За первых два месяца 2020 года украинцы пригнали 61 тыс. подержанных легковых автомобилей. Доля новых машин составила лишь четвертую часть из всех зарегистрированных. Лидером оказался Volkswagen Passat с результатом 3585 зарегистрированных машин. Так выглядит топ-5 самых популярных моделей:

  • Volkswagen Passat – 3585 шт.
  • Renault Megane – 1608 шт.
  • Skoda Octavia – 1518 шт.
  • Volkswagen Golf – 1235 шт.
  • Ford Focus – 1035 шт.

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Напомним, в течение последних девяти дней паника, вызванная коронавирусом, нанесла фондовым рынкам убытков в размере 9 триллионов долларов США.

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Украина, Автомобили, Электромобили, Nissan Leaf, Tesla Model S, Tesla Model 3.
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