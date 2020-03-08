Украинцы все чаще покупают электромобили: самые популярные модели февраля

Nissan Leaf остается самым популярным электромобилем среди украинцев.

В феврале украинский автопарк увеличился на 663 электромобиля, из которых только 29 штук были новыми, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

Основную массу зарегистрированных в последний месяц зимы электрифицированных машин составили легковые в количестве 623 шт. По сравнению с прошлым годом февральские регистрации иномарок на электротяге выросли на 67%.

По данным "Укравтопрома", лучший результат, как и в прошлом году, показал Nissan Leaf.

Топ-3 самых популярных электромобилей февраля:

Nissan Leaf – 252 шт.

Tesla Model S – 57 шт.

Tesla Model 3 – 56 шт.

Сообщается также, что из 40 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, было 38 Renault Kangoo Z.E.

За первых два месяца 2020 года украинцы пригнали 61 тыс. подержанных легковых автомобилей. Доля новых машин составила лишь четвертую часть из всех зарегистрированных. Лидером оказался Volkswagen Passat с результатом 3585 зарегистрированных машин. Так выглядит топ-5 самых популярных моделей:

Volkswagen Passat – 3585 шт.

Renault Megane – 1608 шт.

Skoda Octavia – 1518 шт.

Volkswagen Golf – 1235 шт.

Ford Focus – 1035 шт.

Напомним, в течение последних девяти дней паника, вызванная коронавирусом, нанесла фондовым рынкам убытков в размере 9 триллионов долларов США.