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WEY VV7 GT Pro: появились первые фото спортивного кроссовера

WEY VV7 GT Pro: появились первые фото спортивного кроссовера
14:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Эти фотографии дают первый взгляд на внедорожник.

В Сети появились первые фотоснимки новой спортивной версии внедорожника VV7 GT, пользующегося популярностью по всему Китаю.

Интересно, что корпус конкретно этого экземпляра отделан черной глянцевой краской в верхней части, а передняя и задняя панели, а также боковые юбки и крылья окрашены в черный матовый цвет.

При более детальном рассмотрении передней части можно заметить ряд искусственных черных воздухозаборников, в которых отсутствуют вертикальные противотуманные фары более доступных моделей VV7 GT.

Также стоит отметить интригующий сплиттер, похожий на диффузор, расположенный в задней части автомобиля. Там же внедорожник получил центральный стоп-сигналом в стиле F1, тонированные фонари и тонкий спойлер на крышке багажника.

У VV7 GT Pro также есть набор угловатых выхлопных труб. Все это выглядит довольно хорошо в сочетании со стильными легкосплавными дисками и показывает, что дизайнеры Great Wall знают, что делают.

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Что касается механических модификаций, то они не были сделаны, и под капотом, следовательно, все еще существует 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 227 л.с., который приводит все четыре колеса в действие с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Напомним:

  • В Great Wall рассказали, когда ждать рыночный дебют пикапа Great Wall Pao Offroad. 

  • MINI и Great Wall начнут совместное производство электромобилей в Китае. BMW Group и Great Wall Motor откроют совместное предприятие Spotlight Automotive Limited.

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Great Wall, Кроссовер, Спорткар, WEY VV7 GT Pro, WEY.
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