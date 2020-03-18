WEY VV7 GT Pro: появились первые фото спортивного кроссовера

Эти фотографии дают первый взгляд на внедорожник.

В Сети появились первые фотоснимки новой спортивной версии внедорожника VV7 GT, пользующегося популярностью по всему Китаю.

Интересно, что корпус конкретно этого экземпляра отделан черной глянцевой краской в верхней части, а передняя и задняя панели, а также боковые юбки и крылья окрашены в черный матовый цвет.

При более детальном рассмотрении передней части можно заметить ряд искусственных черных воздухозаборников, в которых отсутствуют вертикальные противотуманные фары более доступных моделей VV7 GT.

Также стоит отметить интригующий сплиттер, похожий на диффузор, расположенный в задней части автомобиля. Там же внедорожник получил центральный стоп-сигналом в стиле F1, тонированные фонари и тонкий спойлер на крышке багажника.

У VV7 GT Pro также есть набор угловатых выхлопных труб. Все это выглядит довольно хорошо в сочетании со стильными легкосплавными дисками и показывает, что дизайнеры Great Wall знают, что делают.

Что касается механических модификаций, то они не были сделаны, и под капотом, следовательно, все еще существует 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 227 л.с., который приводит все четыре колеса в действие с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Напомним: