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Electric Avenue: в Лондоне теперь можно зарядить электрокар от уличных фонарей

Electric Avenue: в Лондоне теперь можно зарядить электрокар от уличных фонарей
02:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

На одной из лондонских улиц теперь можно зарядить электрокар от каждого фонаря.

В Лондоне появились первая улица с фонарями, от которых можно зарядить электрокар. Об этом говорится в блоге компании Siemens, главного разработчика этого проекта.

Компания установила в Сазерленд-авеню в Вестминстере 24 зарядных устройства, которые позволяют заряжать электрокары от уличных фонарей. В итоге улицу назвали Electric Avenue — первой в мире, где все фонари имеют двойное значение.

Сейчас в Лондоне есть 200 точек зарядки для электрокаров. При этом 40% водителей купили бы электромобиль вместо обычного в случае, если инфраструктура для зарядки станет доступнее. Компания Siemens в ближайшее время также оснастит подобной технологией еще 1,3 тыс. уличных фонарей.

Технология использует уже готовую уличную инфраструктуру. Для подключения станций Siemens не приходится дополнительно разрывать улицы и прокладывать новые кабели. В зарядке будет установлен счетчик, который будет считать, сколько используется киловатт-часов, и выставлять за них счет клиенту.

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Лондон, Автомобили, Siemens, Электрокар, Electric Avenue.
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