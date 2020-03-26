Раскраска от Audi не даст вас заскучать в этот карантинный период (Фото)

Чего только не сделаешь за возможность интересно скоротать время в карантине.

Многие люди по всему миру сейчас застряли дома либо из-за карантина, либо из-за добровольного социального отстранения. И если вы один из них и ищете чем-бы заняться во время "изоляции" из-за эпидемии коронавируса, у Audi есть ответ.

Немецкая компания представила бесплатную раскраску с изображениями.

Просто достаньте цветные карандаши или маркеры, а затем начните делать автомобильные "фотографии" более яркими.

Идея немецкого бренда с раскрашиванием заранее подготовленных изображений очень похожа на то, что Ян Каллум, который является главным дизайнером британского бренда Aston Martin, создал подобные изображения для книжки-раскраски, которая была посвящена новому суперкару Vanquish 25.

Напомним, что в ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза немецкая компания Audi получила права на новое название.