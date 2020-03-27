Автопилот Tesla продолжает развиваться: теперь его научили останавливаться на светофорах (Видео)

В сети появился ролик, в котором демонстрируется реакция автопилота Tesla Model 3 на светофоры.

Tesla продолжает стремительно развиваться. Хотя это еще не полностью автономная система, и компания часто откладывает внедрение полноценных беспилотных функций, она все еще считается лучшей системой помощи водителю на рынке.

Похоже, теперь есть вероятность, что со следующим обновлением автомобили научатся останавливаться на красный сигнал светофора.

В видеоклипе, опубликованном в Twitter компанией Out of Spec Motoring, Model 3 распознает серию светофоров и в конечном итоге останавливается на том, который горит красным. Пользователь, разместивший ролик, отмечает, что автомобиль также останавливается перед знаком "Стоп". В одном из комментариев говорится, что эта функция станет частью следующего обновления автопилота.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl — Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020

Весьма вероятно, что транспортное средство оснащено пакетом Full Self-Driving (FSD) стоимостью 7 000 долларов США и является частью программы раннего доступа Tesla, которая позволяет водителям принять участие в бета-тестировании функций в реальных условиях на дорогах общего пользования, прежде чем они появятся на машинах марки массово. Как быстро функция активируется на других автомобилях с опцией FSD, неизвестно.

В феврале Tesla поделилась кадрами того, что видят ее автомобили при включенном автопилоте FSD. Часть этого видео показывает систему, распознающую знак остановки.

Напомним, в Tesla Model Y обнаружили уникальный тепловой насос. Тепловой насос в Tesla Model Y - одна из самых уникальных особенностей электрического кроссовера, которая отличает его от других транспортных средств в парке компании.