Автопилот Tesla продолжает развиваться: теперь его научили останавливаться на светофорах (Видео)

Tesla продолжает стремительно развиваться. Хотя это еще не полностью автономная система, и компания часто откладывает внедрение полноценных беспилотных функций, она все еще считается лучшей системой помощи водителю на рынке.

Похоже, теперь есть вероятность, что со следующим обновлением автомобили научатся останавливаться на красный сигнал светофора.

В видеоклипе, опубликованном в Twitter компанией Out of Spec Motoring, Model 3 распознает серию светофоров и в конечном итоге останавливается на том, который горит красным. Пользователь, разместивший ролик, отмечает, что автомобиль также останавливается перед знаком "Стоп". В одном из комментариев говорится, что эта функция станет частью следующего обновления автопилота.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl

— Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020