Hyundai Solaris с "акульим плавником" поступила в продажу (Фото)

В Индии модель называется Verna, как и в Китае и позиционируется как премиальный автомобиль.

Корейская компания Hyundai начала продажи автомобиля Hyundai Solaris на индийском авторынке.

Действительно, такое авто обладает богатым оснащением по сравнению со многими моделями, представленными в Индии.

Отметим наличие функции вентиляции в передних креслах, беспроводную зарядку для телефонов, люк с электрическим приводом и электропривод багажника.

Hyundai Verna оснастили передовой информационно-развлекательной системой с поддержкой голосовых команд. Теперь можно с помощью смартфона включать зажигание, открывать и закрывать центральный замок, а также управлять климатом.

Новинка получила специальные накладки на бампера, диски с двухцветной окраской и антенну "акулий плавник" на крыше. Моторная гамма состоит из трех силовых установок.

Базовым является 1,5-литровый атмосферный двигатель с отдачей 115 л.с., который работает в тандеме с 6МКПП или вариатором. 1,0-литровый турбомотор имеет отдачу 120 л.с. и работает с 7-диапазонным роботом.

Также клиенты могут приобрести машину с 1,5-литровым дизельным мотором, способным выдавать 115 л.с. Сочетается такая силовая установка с 6МКПП или "автоматом" на такое же количество ступеней.

Напомним, компания Hyundai решила освежить модель Creta перед сменой поколения. Hyundai обещает представить "самую яркую" в истории Creta модификацию, однако подробности не раскрывает.