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Совсем скоро: известна дата старта продаж Hector Plus (Фото)

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Совсем скоро: известна дата старта продаж Hector Plus (Фото)
16:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В четверг, 9 апреля, компания MG определилась с датой начала продаж премиального автомобиля Hector Plus.

К официальным дилерам новинка поступит в июне 2020 года.

Напомним, что такой автомобиль во многом похож на последнее поколение кроссовера Chevrolet Captiva, а в чем-то даже превосходит его по уровню комфорта. Машина является совместной разработкой американского General Motors и китайского SAIC.

Стандартная версия MG Hector обладает двумя модификациями – на 5 и 7 посадочных мест, новая премиальная Hector Plus предлагает с комфортом разместиться 6 пассажирам.

Также новинка получила расширенный набор опций. Из систем безопасности отметим адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, бесключевой доступ в салон, системы контроля слепых зон, полосы движения и предотвращения столкновений.

Из технического оснащения отметим передовую мультимедийную систему с большим экраном и панорамную крышу. Моторная гамма автомобиля состоит из двух силовых установок.

Первой является 1,5-литровый турбомотор с мощностью 150 л.с., работающий вместе с 48-вольтовым стартер-генератором. В качестве трансмиссии ему полагается 6МКПП или роботизированная коробка передач.

Также можно приобрести 2,0-литровый дизельный мотор с отдачей 170 л.с., работающий в тандеме только с механической коробкой передач. Привод – только передний. Производство новой модели будет налажено на заводе в индийском городе Халол.

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Точные цены всех комплектаций объявят ближе к началу продаж.

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General Motors, Продажи, Авто, Дата, SAIC, Chevrolet Captiva, Hector Plus, MG Hector.
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