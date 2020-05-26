Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
Железная дорога, автошколы, бассейны: какие ограничения отменят с 1 июня
Карта коронавируса в Украине и мире 26 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая

Представлен новый спорткар Nissan 400Z

Представлен новый спорткар Nissan 400Z
13:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Модель имеет три педали, а значит гипотетический автомобиль оснащен механической коробкой передач.

Поклонники спортивных автомобилей во всём мире с нетерпением ожидают премьеры Nissan 400Z, запланированной на следующий год.

Пока нет никакой информации от производителя, дизайнер Адан Лопес попытался представить внешний вид будущего купе.

Новое поколение производительного автомобиля, призванного заменить 370Z, по слухам будет оснащаться двигателем мощностью до 400 лошадиных сил и стоить модель будет около 40 000 долларов.

Японская компания пока не публиковала официальные тизеры будущего "горячего" купе и американский художник представил свое видение новинки — он сделал это с невероятной детализацией. 

Названа дата премьеры нового Hyundai Santa Fe

Адан Лопес оснастил автомобиль угловатыми фарами и встроил фирменную решетку V-motion от Nissan в большой дефлектор переднего бампера. Боковой профиль имеет фантастический изгиб передней стойки, добавляющий глубину верхней линии автомобиля. Агрессивный дизайн колесных дисков и круглые вырезы на дверных ручках подчеркивают спортивный стиль экстерьера.

Молодой человек проработал также и салон автомобиля. Оформление включает в себя новый дизайн рулевого колеса, полностью цифровой блок датчиков, очень похожий на Porsche Taycan и экран информационно-развлекательной системы в планшетной ориентации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Новинки авто, Nissan 400Z.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
04 В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
05 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
В трех киевских монастырях сняли карантин
В трех киевских монастырях сняли карантин
В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19
В Киеве уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19
Новая теория происхождения Марса
Новая теория происхождения Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь