Представлен новый спорткар Nissan 400Z

Модель имеет три педали, а значит гипотетический автомобиль оснащен механической коробкой передач.

Поклонники спортивных автомобилей во всём мире с нетерпением ожидают премьеры Nissan 400Z, запланированной на следующий год.

Пока нет никакой информации от производителя, дизайнер Адан Лопес попытался представить внешний вид будущего купе.

Новое поколение производительного автомобиля, призванного заменить 370Z, по слухам будет оснащаться двигателем мощностью до 400 лошадиных сил и стоить модель будет около 40 000 долларов.

Японская компания пока не публиковала официальные тизеры будущего "горячего" купе и американский художник представил свое видение новинки — он сделал это с невероятной детализацией.

Адан Лопес оснастил автомобиль угловатыми фарами и встроил фирменную решетку V-motion от Nissan в большой дефлектор переднего бампера. Боковой профиль имеет фантастический изгиб передней стойки, добавляющий глубину верхней линии автомобиля. Агрессивный дизайн колесных дисков и круглые вырезы на дверных ручках подчеркивают спортивный стиль экстерьера.

Молодой человек проработал также и салон автомобиля. Оформление включает в себя новый дизайн рулевого колеса, полностью цифровой блок датчиков, очень похожий на Porsche Taycan и экран информационно-развлекательной системы в планшетной ориентации.