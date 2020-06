Мотолюбителям понравится: Kawasaki представила новые байки

Компания Kawasaki во вторник, 2 июня, продемонстрировали рестайлинговые байки из линейки KLX.

Речь идет о мотоциклах KLX140R, KLX 140R L, KLX230R.

Первые две модели оснащаются 144-кубовым одноцилиндровым силовым агрегатом, 5-скоростной трансмиссией и электрическим стартером с возможностью зажигания без ключа.

Главное отличие моделей R и L заключается в высоте. 140R обладает 17-дюймовым колесом спереди и 14-дюймовым сзади, а ещё седлом высотой в 78 см, в свою очередь, 140R L получил переднее 19-дюймовое колесо и заднее 16-дюймовое, а также седло высотой в 80 см.

Two new Kawasaki enduro or motocross gears are now available to younger off-road fans: the KLX140R with 17 and 14-inch wheels and the KLX140R L with 19 and 16-inch wheels for future champions. +photos clicking the link https://t.co/3Z9Iep1llr pic.twitter.com/iUpWgEjDww

— MotorcyclesDreams (@MotorcyclesZZZZ) June 2, 2020