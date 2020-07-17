Rolls-Royce пообещал самый чистый воздух в салоне

Micro Environment Purification System основан на очень чувствительных датчиках, которые измеряют количество вредных веществ в воздухе.

В компании Rolls-Royce рассказали о новой разработке, — это cистема очистки воздуха Micro Environment Purification System (MEPS).

Новая система будет способна обеспечить самый чистый воздух в салоне автомобиля.

Таким образом, при обнаружении критического уровня новая система автоматически будет иметь возможность переключить кондиционер на режим рециркуляции воздуха, пропуская его через фильтр из нанофлиса (Nanofleece).

Стало известно, что в структуре MEPS — волокна диаметром от 120 до 150 нанометров вместо 500, как у обычных фильтрующих элементов.

Напомним, Китайская компания Chery опубликовала официальные фотографии электрического кроссовера S61, базируется на перспективной алюминиевой платформе LFS.