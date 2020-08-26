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Озвучена официальная дата премьеры обновленного Peugeot 3008 (Фото)

Озвучена официальная дата премьеры обновленного Peugeot 3008 (Фото)
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Премьера обновленного кроссовера под названием Peugeot 3008 запланирована на 1 сентября 2020 года. Презентация новинки пройдет в онлайн-формате.

Официальная премьера модернизированного кроссовера Peugeot 3008 состоится 1 сентября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Еще в январе этого года появился прототип, который был определен как обновленная версия кроссовера Peugeot 3008. Он должен появиться в следующий вторник, 1 сентября. Презентация, естественно, состоится онлайн.

Из опубликованных ранее шпионских фотографий стало известно, что выпускающийся с 2016 года Peugeot 3008, изменится в стиле моделей 508, 2008 и 208 последнего поколения.

Наибольшим изменениям подверглась лицевая часть кузова. Головная оптика является одним целым с большой решеткой радиатора. Также у бампера появятся более крупные воздухозаборники.

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Варианты двигателей должны остаться без изменений, что означает широкий спектр бензиновых и дизельных агрегатов, а также два гибридных 1,6-литровых четырехцилиндровых двигателя и подключаемый гибрид.

Как сообщалось ранее, недавно Peugeot показал электрическую версию фургона e-Traveller.

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Все по теме:

Peugeot, Авто, Peugeot 3008.

Автор:

Телеграф
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