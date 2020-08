Озвучена официальная дата премьеры обновленного Peugeot 3008 (Фото)

Официальная премьера модернизированного кроссовера Peugeot 3008 состоится 1 сентября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Еще в январе этого года появился прототип, который был определен как обновленная версия кроссовера Peugeot 3008. Он должен появиться в следующий вторник, 1 сентября. Презентация, естественно, состоится онлайн.

Из опубликованных ранее шпионских фотографий стало известно, что выпускающийся с 2016 года Peugeot 3008, изменится в стиле моделей 508, 2008 и 208 последнего поколения.

The 2021 Peugeot 3008 will make its debut on September 1 with 508-inspired styling, an updated cabin, and a familiar lineup of powertrains. Additionally, sales for the crossover will begin before the year’s end. #Peugeot #PSA pic.twitter.com/38DkFeWmgr

