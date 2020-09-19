Mitsubishi отказалась от производства электрокара i-MiEV: причины

Японская компания Mitsubishi больше не будет выпускать электрический хетчбэк i-MiEV.

Известный автопроизводитель планирует прекратить производство компактного хэтчбека Mitsubishi i-MiEV до марта 2021 года. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Причиной прекращения производства стало снижение продаж i-MiEV, а также стремление компании Mitsubishi сократить издержки на фоне кризиса.

Напомним, что i-MiEV является первым в мире серийным авто с полностью электрическим мотором. С момента его выхода в 2009 году было продано порядка 50 тысяч машин. Новинка оказалась доступной обычному покупателю, и выпускалась также под брендами Peugeot и Citroen.

Теперь Mitsubishi планирует заняться разработкой и реализацией проекта по созданию нового электромобиля при поддержке Nissan.

Как сообщалось ранее, японский автопроизводитель Mitsubishi показала тизер обновленного кроссовера Eclipse Cross.

Также, компания рассекретила даты дебюта новых кроссоверов Outlander и ASX.