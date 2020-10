Состоялся дебют самого маленького кроссовера Volkswagen: характеристика и фото

Очередное пополнение моделей в 2020 году - компактный паркетник Volkswagen Taos. В товарной линейке он расположится на ступеньку ниже Tiguan.

Габариты Volkswagen Taos составляют 4,47x1,84x1,64 метра, расстояние между осями - 2,69 метра. Объем багажника - от 795 до 1877 литров в зависимости от положения задних сидений.

Meet the VW Taos, a compact SUV that packs a punch Learn more about the bold design and features: https://t.co/dpjzsNlgGw pic.twitter.com/zOghcN5syF

— Volkswagen USA (@VW) October 14, 2020