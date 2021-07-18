После потопов в Европе в Украину могут хлынуть авто-"утопленники": как распознать такие машины

В последние дни из Европы приходят трагические известия: от разрушительного наводнения в Германии уже погибли более 150 человек; от капризов стихии досталось и соседней Бельгии; сильнейшие наводнения начались и в Австрии.

Однако беды, обрушившиеся на немцев, бельгийцев и австрийцев, могут привести к, на первый взгляд, неожиданной, но на самом деле логичной проблеме для украинцев.

Разгул стихии в странах Европы сопровождается обильными осадками, формирующими на улицах городов буквально стремительные реки, которые затапливают все на своем пути, в том числе и транспортные средства европейцев. Казалось бы, ну и что тут такого и как это относится к Украине? А очень просто: такие автомобили-утопленники имеют все шансы в скором времени оказаться на рынках Украины по на первый взгляд очень привлекательной, а, возможно, даже бросовой, цене.

Однако не стоит спешить радоваться "халяве"! Европейцы (а скорее даже не сами европейцы, а перекупщики, зачастую наши же соотечетсвенники) не продавали бы качественные авто, если бы после "заплыва" они не имели ярких дефектов! Так как же быть, чтобы не попасться в ловушку мнимой "халявы" и вовремя распознать "утопленника"? А все не так и сложно: при осмотре транспортного средства следует обратить внимание на ряд мест и их состояние, которые помогут определить, довелось ли автомобилю опробовать себя в амплуа подводной лодки:

1. Осматриваем салон

Плохо замаскированный "Ихтиандр" вычисляется по разводам на обивке дверей и покоробленным картам дверей. Несмотря на то, что владельцы или перекупщики легко могут вывести такие следы химчисткой, их все равно можно обнаружить.

Осмотрите проволочный каркас под сиденьями: он никогда не покроется ржавчиной, если воды в салоне не было.

Если вы обнаружите на дверях свежую смазку, стоит поинтересоваться у владельца, что вызвало такую необходимость.

Включите печку - если в салоне нет людей, а стекла начинают запотевать – будьте уверены – в салоне много влаги.

Осмотрите салон на предмет того, нет ли следов снятия дверных карт, а также переднюю панель на наличие царапин, свежих или недовинченных саморезов.

Отверните ковер, посмотрите на пол, поищите коррозию или следы недавнего присутствия человека.

2. Осмотрим шумоизоляцию

Проще всего определить тонувший автомобиль по состоянию шумоизоляции. Если авто почти новое и дорогое, а шума в нем, как в машинном отделении тепловоза, то это может означать, что войлок, который проложен по днищу внутри кузова свалялся и потерял однородность.

Выдать тонувшую машину может и специфический запах от шумоизоляции. Она пахнет как сырые портянки.

Однако не стоит сбрасывать со счетов то, что салон может быть обработан дезодорантом, поэтому принюхивайтесь тщательно.

3. Состояние проводки

Тщательно проверьте работоспособность всех без исключения приборов электросистемы. Если хоть что-то не работает, а продавец говорит, что это просто сгорела лампочка или предохранитель, то попросите его продемонстрировать работоспособность.

Кроме того, признаком затопления может служить нефункционирующий обогрев заднего стекла, плохо работающий центральный замок и другие мелочи.

Это свидетельствует о том, что вышла из строя какая-то дорожка в контролерах или компьютере. Такие приборы не ремонтируются, а меняются целиком.

4. Смотрим в капот

Прежде всего, проверьте, работает ли вентилятор охлаждения двигателя. Для этого заведите двигатель и дождитесь, пока не начнет работать вентилятор.

В противном случае не стоит тешить себя надеждой на то, что это просто сломался датчик. Выйти из строя мог и бортовой компьютер, который отвечает за включение вентилятора.

Кроме того, прислушайтесь, насколько устойчиво работает двигатель. Признаком "утопленника" может быть "троение".

5. Фары

"Потеющие" стекла фонарей и фар - признак "утопленника", и если хорошо присмотреться, то на стекле фар в таком автомобиле можно найти следы грязных высохших капель.