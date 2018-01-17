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НБУ констатировал распад еще одной банковской группы

Банк
23:19 Ср, 17 Январь 2018 Телеграф
Новое время
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Нацбанк признал распад банковской группы Промышленно-финансового банка.

Национальный банк Украины (НБУ) признал недействительной банковскую группу Промышленно-финансового банка (ПФБ).

Полезно знать: НБУ разделил банки на три группы (таблица)

Об этом сообщили в НБУ.

Отмечается, что в группу входил сам банк и Страховая компания Оникс.

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Ранее сообщалось, что в декабре 2017 Национальный банк признал недействительной банковскую группу Сбербанка.

Напомним, в августе 2017 Промфинбанк сообщил, что намерен прекратить банковскую деятельность.

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Затем банк заявил о запланированной реорганизации с ПАО в ЧАО.

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Новости Бизнеса, Деньги, Нацбанк, НБУ, Новости экономики, Оникс, Промфинбанк, ПФБ, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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