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В Украине резко подорожал борщевой набор

Борщ
00:38 Сегодня Телеграф
ukrapk.com
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Больше всего подорожали репчатый лук, белокочанная капуста и картофель.

За выходные в Украине резко подорожал борщевой набор. Некоторые продукты, без которых не сварить борщ, прибавили в цене сразу 30%. К такому выводу пришли эксперты информационного агентства Шувар, проанализировав оптовые цены на овощи.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 23 января 2017 года

Лидером подорожания, по данным агентства, стал репчатый лук, который добавил в цене сразу 30%. Теперь оптовики его продают по 3,6-4 грн/кг. А в столичных супермаркетах килограмм этого овоща обойдется и вовсе в 6-6,5 грн.

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На 11% подорожала белокочанная капуста – до 3-3,2 грн/кг в опте. Розничные цены на нее достигли уже 5-5,5 грн кг. Росли оптовые цены и на картошку. За выходные эти клубни подорожали на 8% до 3,8-4 грн/кг. А в розницу картофель продают уже по 6-8 грн./кг.

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А вот цена на морковь и свеклу почти не изменилась. Как и несколькими днями ранее оптовики продают эти овощи по 4-5,5 грн/кг. Розничным покупателям, правда, они достаются уже по 7-8 грн./кг.

Назван основной фактор риска для финансовой стабильности Украины

По данным директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, овощи борщевого набора за 2017 год подорожали на 37%. А абсолютным лидером подорожания стала свекла, которая за год прибавила в цене 73%.

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