За выходные в Украине резко подорожал борщевой набор. Некоторые продукты, без которых не сварить борщ, прибавили в цене сразу 30%. К такому выводу пришли эксперты информационного агентства Шувар, проанализировав оптовые цены на овощи.

Лидером подорожания, по данным агентства, стал репчатый лук, который добавил в цене сразу 30%. Теперь оптовики его продают по 3,6-4 грн/кг. А в столичных супермаркетах килограмм этого овоща обойдется и вовсе в 6-6,5 грн.

На 11% подорожала белокочанная капуста – до 3-3,2 грн/кг в опте. Розничные цены на нее достигли уже 5-5,5 грн кг. Росли оптовые цены и на картошку. За выходные эти клубни подорожали на 8% до 3,8-4 грн/кг. А в розницу картофель продают уже по 6-8 грн./кг.

А вот цена на морковь и свеклу почти не изменилась. Как и несколькими днями ранее оптовики продают эти овощи по 4-5,5 грн/кг. Розничным покупателям, правда, они достаются уже по 7-8 грн./кг.

По данным директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, овощи борщевого набора за 2017 год подорожали на 37%. А абсолютным лидером подорожания стала свекла, которая за год прибавила в цене 73%.