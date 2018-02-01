Что ждет украинцев с 1 февраля: главные изменения в стране

С началом последнего месяца зимы Украину ждут изменения в тарифах - для облэнерго на электроэнергию и для промышленности на газ, также ожидается начало переподготовки учителей начальной школы, процедуры передачи земли ОТО и расширение доступа украинских товаров на мировые рынки. Что именно изменится с февраля.

Переподготовка учителей начальной школы

С февраля в Украине стартует масштабная переподготовка учителей начальной школы. В частности, обучение на обязательном "Онлайн-курсе для учителей начальной школы", которые будут обучать 1-й класс с сентября 2018 года, стартует с 1 февраля на онлайн-платформе EdEra.

ОТО начнут получать землю в собственность

С 1 февраля Госгеокадастр, согласно решению правительства, начинает передачу сельскохозяйственных земель в собственность объединенных территориальных общин - из государственной собственности в коммунальную. Процесс, как ожидается, продлится до конца года. Первую передачу земель планируется осуществить уже в марте этого года.

Повышение тарифов ряда облэнерго

С 1 февраля, при условии официального опубликования, незначительно повышаются тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 33 энергоснабжающих компаний. При этом указано, что вопрос о таких тарифах для "Киевоблэнерго" был снят с рассмотрения. Как отметили в профильном регуляторе, влияние на розничные тарифы на электроэнергию будет колебаться в пределах 1% (для первого класса напряжения (35 кВ и выше).

Газ для промышленности подешевеет

С 1 февраля для промышленных потребителей "Нафтогаз" снизил цены на газ. По сравнению с ценами на январь 2018 года, в феврале цены уменьшены на 5,5-5,9%.

Расширенный доступ к рынкам 42 стран и территорий

С 1 февраля Украина вступит полноправного участия в Конвенции Пан-Евро-Мед . Присоединение Украины к Пан-Евро-Мед способствовать росту нашего экспорта не только в ЕС, но и на рынки третьих стран. Украинским товарам будет расширен доступ на рынки 42 стран и территорий, что диверсифицирует экспорт из Украины.

Также, процесс присоединения к Конвенции дает возможность бизнесу уже сегодня планировать свою деятельность на перспективу, отметили в МЭРТ.

Таможню собираются полностью перевести на "единое окно"

С 1 февраля таможню, согласно решению правительства, собираются полностью перевести на "единое окно". Предполагается распространение действия "единого окна" на операции по перемещению товаров в абсолютно всех таможенных режимах (пока это был только импорт и экспорт), а также на перемещение товаров по периодической таможенной декларации и предварительным декларациям, которые содержат полный объем данных (было только на ограниченный круг таможенных деклараций при импорте и экспорте).

Меняются правила относительно качества автогаза

С 1 февраля вступает в силу новый стандарт ДСТУ EN 589:2017 относительно качества автогаза, который продают на заправках.