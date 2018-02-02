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Кабмин может утвердить механизм отсрочки НДС для импортного оборудования

Здание Кабмина
13:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин намерен утвердить механизм отсрочки НДС для ввоза импортного оборудования.

Правительство намерено утвердить механизм отсрочки налога на добавленную стоимость (НДС) для ввоза импортного оборудования на ближайшем заседании, которое запланировано на 7 февраля.

"Буквально на следующем заседании правительства будет утвержден порядок, как это будет работать (отсрочка НДС на 24 месяца при ввозе импортного оборудования - прим. ред)", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Богуслав (Киевская обл.) на совещании с руководителями крупнейших украинских предприятий легкой промышленности.

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"Мы на этот политический сезон предлагаем качественную повестку дня, ряд экономических законопроектов", - добавил он.

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Новости Бизнеса, Ввоз импортного оборудования, Кабмин, Отсрочка НДС, Утверждение механизма.
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