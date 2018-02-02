Кабмин может утвердить механизм отсрочки НДС для импортного оборудования

Правительство намерено утвердить механизм отсрочки налога на добавленную стоимость (НДС) для ввоза импортного оборудования на ближайшем заседании, которое запланировано на 7 февраля.

"Буквально на следующем заседании правительства будет утвержден порядок, как это будет работать (отсрочка НДС на 24 месяца при ввозе импортного оборудования - прим. ред)", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Богуслав (Киевская обл.) на совещании с руководителями крупнейших украинских предприятий легкой промышленности.

"Мы на этот политический сезон предлагаем качественную повестку дня, ряд экономических законопроектов", - добавил он.