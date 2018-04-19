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Цены на нефть достигли максимума с 2014 года

Цены на нефть выросли
07:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Во время торгов на биржах, цены на нефть выросли после появления отчета министерства энергетики США, согласно которому в стране сократился запас бензина.

Цены на нефть эталонных марок подскочили после публикации отчета министерства энергетики США, указавшего на сокращение запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по киевскому времени 18 апреля подскочила на 1,8 доллара (2,51%) - до 73,38 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени поднялась на 1,83 доллара (2,75%) - до 68,35 доллара за баррель.

Обе марки достигли максимальных отметок с конца 2014 года: WTI с декабря, Brent - с ноября.

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина - на 2,97 млн баррелей. Запасы дистиллятов рухнули на 3,1 млн баррелей.

Это в целом совпало с обнародованными ранее данными Американского института нефти.

Отмечается, что спрос на бензин составил 9,857 млн баррелей в сутки - это рекордный показатель в истории, при том, что летний сезон вождения только начинается.

Добыча в Штатах поднялась на 15 тыс баррелей в сутки, в очередной раз обновив исторический максимум (10,54 млн б/с). При этом импорт нефти сократился на 720 тыс б/с, до 7,93 млн б/с, а экспорт увеличился на 544 тыс б/с, до 1,75 млн б/с.

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Новости Бизнеса, Brent, Нефть, ОПЕК, Цены на нефть.
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