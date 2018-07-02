https://telegraf.com.ua/files/2018/07/0001-4e89190a-5b3a2c1a-9dc9-dc3d0183-150x90.jpg Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4197069-stalo-izvestno-skolko-deneg-ukraintsyi-tratyat-na-edu.html
Стало известно, сколько денег украинцы тратят на еду
16:45 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Бизнеса: Потребительские расходы украинцев в первом квартале этого года составили 503,557 млрд грн.
Потребительские расходы домохозяйств Украины на продукты питания и безалкогольные напитки в первом квартале 2018 года составили 42,1% от конечных потребительских расходов, сообщила Государственная служба статистики.
Как отметили в Госстате, в денежном выражении на продукты питания и безалкогольные напитки украинцы потратили 211,868 млрд грн.
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На алкоголь и табак за этот период было потрачено 37,978 млрд грн, или 7,6% от расходов.
По информации Госстата, конечные потребительские расходы украинцев в первом квартале этого года составили 503,557 млрд грн.
Telegraf.com.ua