Стало известно, сколько денег украинцы тратят на еду

Потребительские расходы домохозяйств Украины на продукты питания и безалкогольные напитки в первом квартале 2018 года составили 42,1% от конечных потребительских расходов, сообщила Государственная служба статистики.

Как отметили в Госстате, в денежном выражении на продукты питания и безалкогольные напитки украинцы потратили 211,868 млрд грн.

На алкоголь и табак за этот период было потрачено 37,978 млрд грн, или 7,6% от расходов.

По информации Госстата, конечные потребительские расходы украинцев в первом квартале этого года составили 503,557 млрд грн.