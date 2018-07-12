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Всемирный банк оценил потери экономики от ограничений образования девочек

Всемирный банк
05:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: В мире насчитывается около 132 млн девочек в возрасте от 6 до 17 лет, которые не посещают школу.

Ограничение доступа девочек к образованию наносит серьезный ущерб мировой экономике: страны теряют от $15 трлн до $30 трлн из-за упущенной возможности повысить производительность труда и доходы женской части населения, говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ) "Missed Opportunites: The High Cost of Not Educating Girls".

Менее двух третей девочек в странах с низким уровнем доходов заканчивают даже начальную школу, а неполное среднее образование получают лишь около 30%. По миру в целом 77,1% женщин имеют как минимум несколько классов среднего образования.

При этом у женщин с полным средним образованием (ВБ оценивает его в 12 лет обучения) больше шансов на трудоустройство, а зарабатывают они более чем вдвое больше тех, кто был лишен этой возможности.

ВБ также обращает внимание на значительные социальные и экономические преимущества полного среднего образования для самих девочек и их будущих детей. Для женщин, получивших хотя бы среднее образование, меньше вероятность столкнуться с насилием в семье, их уровень психологической благополучия в целом выше. Для общества в целом выгода заключается в снижении детской и материнской смертности и голода, отказе от детских браков и замедлении роста численности населения в странах, где она слишком высока, а также активном включении женщин во все сферы жизни.

Женщины, получившие хотя бы среднее образование, принимают более эффективные решения в том, что касается их семей, а их дети в среднем здоровее.

"Мы не можем позволить гендерному неравенству стать на пути мирового прогресса. Неравенство в образовании - еще одна проблема, которую можно и справить и которая обходится миру в триллионы долларов", - приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора ВБ Кристалины Георгиевой.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 132 млн девочек в возрасте от 6 до 17 лет, которые не посещают школу.

Публикация исследования ВБ приурочена к отмечаемому ООН 12 июля Дню Малалы - дню рождения пакистанской активистки Малалы Юсуфзай, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира "за борьбу против подавления прав детей и молодых людей и за права всех детей на образование".

Всемирный банк с 2016 года инвестировал более $3,2 млрд в образовательные проекты для девочек-подростков.

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Новости Бизнеса, Всемирный банк, Мировая экономика, Образование, Образование девочек.
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