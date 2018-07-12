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НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ

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15:36 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Нацбанке Украины прогнозируют увеличение цен на газ и коммунальные услуги на уровне 25%, в связи с этим инфляция увеличится на 0,9%.

В Национальном банке прогнозируют, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет на уровне 25%. Это приведет к увеличению инфляции на 0,9 п.п. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет примерно на уровне 25%. Влияние этого повышения на инфляцию: +0,9 п.п. На следующий год мы закладываем рост цен на газ и коммунальные услуги - 15%", - сказал Сологуб.

Как добавил он, если посмотреть на мировые цены и сравнить с ценами в Украине, то разница сейчас составляет около 40%.

"У нас есть такое предположение, что этот дифференциал будет преодолен за 2 года", - уточнил заместитель главы НБУ.

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Напомним, в I квартале 2018 года цена на природный газ для бытовых потребителей выросла на 66 грн/тыс. куб. м или 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Новости Бизнеса, Инфляция, Коммунальные услуги, НБУ, Рост, Цена на газ.
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