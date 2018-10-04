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Из России везут книжную контрабанду

Книги
21:14 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По словам президента Ассоциации издателей и книгораспространителей А. Афонина объем книжной контрабанды из России составляет десятки миллионов долларов.

В Украину из РФ контрабандным путем ввозятся книги на десятки миллионов долларов. Об этом заявил во время круглого стола  президент Ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, сообщает корреспондент агентства.

"Легальный импорт книг из России сегодня не проблема. Тем более что в 2017 году, по данным Министерства финансов, этот объем составлял 1,4 миллиона долларов, в этом году будет в пределах 1,4-1,6 миллиона долларов. При этом сохраняется экспорт с Украины в РФ в пределах 6-7 миллионов долларов. Вопрос в том, что абсолютно не ведётся борьба с "пиратской" российской книгой в Украине. Засилье её - это не 1,4 млн дол., а десятки миллионов, которые вообще никем не контролируются", - подчеркнул А. Афонин. В этой связи он акцентировал внимание на необходимости системной борьбы с засильем "пиратской", а также русскоязычной контрафактной продукции, которая "копируется из российских изданий в Украине".

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Новости Бизнеса, Импорт, Контрабанда, Литература, Россия, Украина.
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