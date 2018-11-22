Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Бизнес переведут на безнал: что изменится для украинцев

Бизнес переведут на безнал: что изменится для украинцев
12:26 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Бизнеса: С июля 2019 году украинский бизнес начнут поголовно переводить на безналичные расчеты, что изменится для украинцев.

Доля безналичных расчетов в Украине продолжает расти из года в год. Но даже сейчас далеко не все торговые точки могут похвастаться наличием терминала, поэтому там требуют рассчитываться только наличными деньгами. Недавно Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления, который обяжет все предприятия сферы торговли принимать безналичные платежи. 

Сейчас в Украине больше 270 тыс. терминалов

Украинцы все чаще рассчитываются кредитными картами и мобильными приложениями. Так, по данным Национального банка Украины, за первые шесть месяцев 2018 г. доля объема безналичных операций в Украине составила 44,1%, тогда как за аналогичный период в 2017 г. эта цифра составляла всего 38,3%.

Чуть больше половины от общего количества безналичных операций с платежными картами приходится именно на расчеты в торговой сети – 51,7%.

В Украине активно развивается инфраструктура для осуществления безналичных операций. Например, количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность безналичного расчета, за первое полугодие выросло на 14 тыс. единиц и составило 187,7 тыс.

Бизнес переведут на безнал: сферу торговли обяжут принимать безналичные платежи

Также за первое полугодие 2018 г. и самих платежных терминалов в стране стало больше – 270, 5 тыс., при этом из них 190,2 тыс. поддерживают бесконтактный прием карт. Интересно отметить, что, по состоянию на 1 июля 2018 г., на тысячу человек населения приходилось 6,4 тыс. платежных терминалов, а в Киеве эта цифра и вовсе достигала 17,1 тыс. Среди областей по количеству платежных терминалов лидирует Днепропетровская область (8,7 тыс. на тысячу населения), Киевская (8,3 тыс.) и Одесская области (7,5 тыс.). А самые низкие показатели наблюдались в Луганской (1,6 тыс.) и Донецкой (2,7 тыс.) областях.

Все предприятия должны будут перейти на безналичный расчет уже к 2020 г.

И вот, в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) вновь заговорили о том, чтобы перевести весь бизнес на безналичные расчеты. Согласно постановлению, которое действует сейчас, переход должен был пройти еще в 2011 г. следующим образом:

  • до 1 июля 2011 г. перейти на безналичные расчеты должны были субъекты хозяйствования (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек;
  • до 31 декабря 2011 г. – субъекты малого предпринимательства, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек;
  • до 31 декабря 2011 г. – субъекты хозяйствования, включая субъекты малого предпринимательства, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 25 до 100 тыс. человек.

Однако запланированный переход не состоялся. После этого в МЭРТ не один раз возвращались к этому вопросу, и вот на днях был опубликован проект постановления Кабинета министров с новым графиком, который будет привязан не к размеру населенного пункта, как было раньше, а к системе налогообложения торгового предприятия.

Новый переход запланирован до 2020 г. Начиная с лета 2019 г. предприятия уже должны будут начать устанавливать платежные терминалы:

  • до 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны начать принимать компании, которые продают технику, подлежащую гарантийному ремонту, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывают жилищно-коммунальные услуги, медицинские и стоматологические, туристические агентства, рестораны, отели;
  • до 1 января 2020 года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сферы культуры, охраны здоровья, страхования, перестрахования и частного пенсионного обеспечения;
  • до 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны принимать все, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Также известно, что исключительно в безналичной форме необходимо будет проводить все платежи на сумму свыше 50 тыс. грн.

Нововведение коснется даже интернет-магазинов

Пожалуй, стоит уточнить, что переход на безналичный расчет не будет означать, что люди не смогут при желании расплатиться наличкой. Речь идет о том, что магазины и различные предприятия будут обязаны предоставить своим клиентам возможность провести безналичный расчет. Новое постановление коснется также интернет-магазинов, на своих сайтах они должны будут добавить возможность безналичной оплаты.

В проекте постановления также сказано, что к электронным платежным сервисам относятся платежные онлайн-сервисы, мобильные приложения, системы интернет-банкинга и перевода на расчетный счет субъекта хозяйствования, работающие круглосуточно.

Стоит отметить, что представители бизнеса смогут пользоваться одним POS-терминалом на несколько заведений, правда, перед этим каждый субъект хозяйствования должен обеспечить отдельный учет своих операций.

Государственная регуляторная служба провела подсчеты о том, сколько придется потратить на установку терминалов. Как оказалось, расходы одного предприятия на внедрение безналичных расчетов с использованием POS-терминала для приема платежных карт оцениваются в 11,4 –22,2 тыс. грн.

Также, в проекте постановления упоминается, что цены на товары и услуги должны быть одинаковыми, независимо от того рассчитывается человек наличкой или картой, а любая комиссия за безналичный расчет – это незаконно.

Поэтому, уже к 2020 г. украинцы смогут рассчитаться с помощью карты буквально везде и не должны выслушивать отказы о том, что в магазине принимают только наличку. Так, главная цель документа – дать украинцам возможность свободно оплачивать свои покупки с помощью карты и не испытывать неудобств. К тому же, в правительстве уверены, что перевод украинского бизнеса на безналичную систему расчета будет способствовать детенизации, ведь так гораздо проще отследить все денежные операции между потребителем и продавцом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МЭРТ, Безналичные расчеты, POS-терминал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
04 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
05 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь