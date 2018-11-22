Бизнес переведут на безнал: что изменится для украинцев

Новости Бизнеса: С июля 2019 году украинский бизнес начнут поголовно переводить на безналичные расчеты, что изменится для украинцев.

Доля безналичных расчетов в Украине продолжает расти из года в год. Но даже сейчас далеко не все торговые точки могут похвастаться наличием терминала, поэтому там требуют рассчитываться только наличными деньгами. Недавно Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления, который обяжет все предприятия сферы торговли принимать безналичные платежи.

Сейчас в Украине больше 270 тыс. терминалов

Украинцы все чаще рассчитываются кредитными картами и мобильными приложениями. Так, по данным Национального банка Украины, за первые шесть месяцев 2018 г. доля объема безналичных операций в Украине составила 44,1%, тогда как за аналогичный период в 2017 г. эта цифра составляла всего 38,3%.

Чуть больше половины от общего количества безналичных операций с платежными картами приходится именно на расчеты в торговой сети – 51,7%.

В Украине активно развивается инфраструктура для осуществления безналичных операций. Например, количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность безналичного расчета, за первое полугодие выросло на 14 тыс. единиц и составило 187,7 тыс.

Также за первое полугодие 2018 г. и самих платежных терминалов в стране стало больше – 270, 5 тыс., при этом из них 190,2 тыс. поддерживают бесконтактный прием карт. Интересно отметить, что, по состоянию на 1 июля 2018 г., на тысячу человек населения приходилось 6,4 тыс. платежных терминалов, а в Киеве эта цифра и вовсе достигала 17,1 тыс. Среди областей по количеству платежных терминалов лидирует Днепропетровская область (8,7 тыс. на тысячу населения), Киевская (8,3 тыс.) и Одесская области (7,5 тыс.). А самые низкие показатели наблюдались в Луганской (1,6 тыс.) и Донецкой (2,7 тыс.) областях.

Все предприятия должны будут перейти на безналичный расчет уже к 2020 г.

И вот, в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) вновь заговорили о том, чтобы перевести весь бизнес на безналичные расчеты. Согласно постановлению, которое действует сейчас, переход должен был пройти еще в 2011 г. следующим образом:

до 1 июля 2011 г. перейти на безналичные расчеты должны были субъекты хозяйствования (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек;

до 31 декабря 2011 г. – субъекты малого предпринимательства, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек;

до 31 декабря 2011 г. – субъекты хозяйствования, включая субъекты малого предпринимательства, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 25 до 100 тыс. человек.

Однако запланированный переход не состоялся. После этого в МЭРТ не один раз возвращались к этому вопросу, и вот на днях был опубликован проект постановления Кабинета министров с новым графиком, который будет привязан не к размеру населенного пункта, как было раньше, а к системе налогообложения торгового предприятия.

Новый переход запланирован до 2020 г. Начиная с лета 2019 г. предприятия уже должны будут начать устанавливать платежные терминалы:

до 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны начать принимать компании, которые продают технику, подлежащую гарантийному ремонту, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывают жилищно-коммунальные услуги, медицинские и стоматологические, туристические агентства, рестораны, отели;

до 1 января 2020 года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сферы культуры, охраны здоровья, страхования, перестрахования и частного пенсионного обеспечения;

до 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны принимать все, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Также известно, что исключительно в безналичной форме необходимо будет проводить все платежи на сумму свыше 50 тыс. грн.

Нововведение коснется даже интернет-магазинов

Пожалуй, стоит уточнить, что переход на безналичный расчет не будет означать, что люди не смогут при желании расплатиться наличкой. Речь идет о том, что магазины и различные предприятия будут обязаны предоставить своим клиентам возможность провести безналичный расчет. Новое постановление коснется также интернет-магазинов, на своих сайтах они должны будут добавить возможность безналичной оплаты.

В проекте постановления также сказано, что к электронным платежным сервисам относятся платежные онлайн-сервисы, мобильные приложения, системы интернет-банкинга и перевода на расчетный счет субъекта хозяйствования, работающие круглосуточно.

Стоит отметить, что представители бизнеса смогут пользоваться одним POS-терминалом на несколько заведений, правда, перед этим каждый субъект хозяйствования должен обеспечить отдельный учет своих операций.

Государственная регуляторная служба провела подсчеты о том, сколько придется потратить на установку терминалов. Как оказалось, расходы одного предприятия на внедрение безналичных расчетов с использованием POS-терминала для приема платежных карт оцениваются в 11,4 –22,2 тыс. грн.

Также, в проекте постановления упоминается, что цены на товары и услуги должны быть одинаковыми, независимо от того рассчитывается человек наличкой или картой, а любая комиссия за безналичный расчет – это незаконно.

Поэтому, уже к 2020 г. украинцы смогут рассчитаться с помощью карты буквально везде и не должны выслушивать отказы о том, что в магазине принимают только наличку. Так, главная цель документа – дать украинцам возможность свободно оплачивать свои покупки с помощью карты и не испытывать неудобств. К тому же, в правительстве уверены, что перевод украинского бизнеса на безналичную систему расчета будет способствовать детенизации, ведь так гораздо проще отследить все денежные операции между потребителем и продавцом.