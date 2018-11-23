Оптово-рыночная цена на электричество может вырасти

Учет интересов всех энергогенерирующих компаний, представивших проекты тарифов на 2019 год, может привести к удорожанию оптово-рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 15%.
Об этом написала в Facebook председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.
"Если учесть представленные предложения - оптовая рыночная цена электрической энергии с начала 2019 года увеличится более чем на 15%", - сказала Кривенко.
По ее словам, ГП НАЭК "Энергоатом" просит повысить тариф на производство электрической энергии на 65%, что увеличит доход компании на 27 млрд грн, ЧАО "Укргидроэнерго" предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 млрд грн. ТЭЦ считают, что в следующем году им нужен дополнительный доход в размере 4,6 млрд грн и для этого НКРЭКУ должна увеличить тариф на 21%.
"Будем принимать решения, защищая интересы потребителя", - отметила Кривенко.
Как сообщается на сайте НКРЭКУ, сегодняшнее заседание продлится до 18.00.