Оптово-рыночная цена на электричество может вырасти

Новости Бизнеса: Оптовая цена электричества может вырасти на 15%.

Учет интересов всех энергогенерирующих компаний, представивших проекты тарифов на 2019 год, может привести к удорожанию оптово-рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 15%.

Об этом написала в Facebook председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

"Если учесть представленные предложения - оптовая рыночная цена электрической энергии с начала 2019 года увеличится более чем на 15%", - сказала Кривенко.

По ее словам, ГП НАЭК "Энергоатом" просит повысить тариф на производство электрической энергии на 65%, что увеличит доход компании на 27 млрд грн, ЧАО "Укргидроэнерго" предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 млрд грн. ТЭЦ считают, что в следующем году им нужен дополнительный доход в размере 4,6 млрд грн и для этого НКРЭКУ должна увеличить тариф на 21%.

"Будем принимать решения, защищая интересы потребителя", - отметила Кривенко.

Как сообщается на сайте НКРЭКУ, сегодняшнее заседание продлится до 18.00.