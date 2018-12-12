Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет

Новости Бизнеса: 1 января 2019 года состоится очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам, а 1 марта произойдет осовременивание пенсий.

Осовременивание пенсий в Украине с 1 марта 2019 года будет происходить автоматически, сообщает правительственный портал со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

"1 марта 2019 состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем, уже ежегодно, каждое 1 марта следующего года, осовременивание пенсий будет производиться автоматически", - сказал Розенко, добавив, что размер повышения составит от 17% до 40%.

Вице-премьер-министр также напомнил, что 1 января 2019 года состоится очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам. "Примерно полмиллиона военных пенсионеров получат повышенные пенсии уже с начала года", - отметил Розенко.

Как сообщалось, в начале ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новоназначенному председателю Пенсионного фонда Евгению Капинусу подготовить ведомство к пересчету пенсий, который планируется провести в марте 2019 года. Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что в принятом Верховной Радой государственном бюджете Украины на 2019 год предусматривается достаточный ресурс для проведения индексации пенсий украинцам и увеличения пенсий военным. Минимальная пенсия в Украине с 1 декабря выросла на 62 грн, до 1497 грн.

12 декабря президент Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, предусматривающие увеличение расходов на выплату пенсий на 10,778 млрд грн.