В Украине на четверть выросли поступления от единого соцвзноса

Новости Бизнеса: Всего на общеобязательное страхование украинцами было выплачено 202,3 миллиарда гривень.

Украинцы с начала 2018 года уплатили взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на сумму 202,3 млрд грн, что на 41,4 млрд грн, или на 25,7% больше января-ноября прошлого года. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года поступления ЕСВ составили 18,6 млрд грн, что больше показателя ноября 2017 года на 17%.

Также в пресс-службе сообщили, что единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями. Он перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

Напомния, у украинцев могут временно забирать пенсии. Об этом говорится в Законе "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Как сообщалось ранее, В Национальном банке Украины не видят значительных потерь выручки украинскими экспортерами от блокады в Керченском проливе.