Президент ЕБРР: Украина должна войти в ТОП-5 партнеров ЕБРР

Новости Бизнеса: Глава ЕБРР находится в Киеве с десятым визитом, и такое их количество, по словам Чакрабарти, демонстрирует его отношение к Украине.

Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР – одного из ведущих инвесторов региона Европы, Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока.

Об этом во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сказал президент ЕБРР Сума Чакрабарти, передает Правительственный портал.

"Мы уверены, что Украина должна войти в ТОП-5 стран - партнеров банка", – отметил Сума Чакрабарти.

По словам Гройсмана, ЕБРР – это не просто точечная помощь для Украины. С участием экспертов Банка разработаны важные решения, которые стали отправной точкой большинства реформ. Речь идет о приватизации, корпоратизации государственных компаний, создании конкурентной среды, инвестициях в энергоэффективность, поддержке банковского сектора и содействия торговле. В этом году Банк представил пятилетнюю Стратегию работы с Украиной. И это дает возможность спрогнозировать, что портфель проектов ЕБРР уже через несколько лет может составить €1,5-1,8 млрд.

Стороны отметили, что наиболее интересны для Банка энергетика, в частности, в контексте запуска Фонда энергоэффективности, инфраструктура, развитие реального сектора и концессионная деятельность. Представители ЕБРР предложили реализовать в следующем году несколько пилотных проектов по концессии.

ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время Банк вложил в украинскую экономику около 13 млрд грн в 410 проектах. Это один из самых больших показателей за все время сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.