Кабмин одобрил пятилетнюю рассрочку выплаты долгов "Киевтеплоэнерго"

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины принял постановление о реструктуризации долговых обязательств КП "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" путем рассрочки сроком на 60 календарных месяцев.

Как сообщается, во вторник, 18 декабря, по предложению мэра Киева Виталия Кличко Кабинет министров принял постановление о некоторых вопросах устойчивого функционирования системы теплообеспечения Киева.

Правительство постановило, что долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей, полученные КП "Киевтеплоэнерго" в связи с правопреемством, подлежат реструктуризации путем рассрочки на 60 календарных месяцев. Выплаты должны будут осуществляться равными частями с 1 числа месяца, в котором будет заключен соответствующий договор с НАК "Нафтогаз Украины".

Данное постановлением также определено, что на реструктуризированную задолженность не начисляются неустойка (штрафы, пени), проценты годовых и инфляционные начисления.

Согласно документам, поданным на заседание правительства вместе с проектом постановления, имеющимся в распоряжении агентства, речь идет о 2,208 млрд грн.

"Нафтогаз", согласно принятому документу, в случае неосуществления платежей на сумму, равную сумме платежей за три месяца, может разсторгнуть договор о реструктуризации в одностороннем порядке и потребовать досрочного погашения долга и начисления неустойки и процентов.

В то же время Кабмин обязал "Нафтогаз", на который возложены спецобязательства, заключать с "Киевтеплоэнерго" договора по поставке газа по установленной правительством цене и выдавать ему соответствующие номинации при условии заключения договора о реструктуризации и его надлежащем исполнении.

Как сообщалось, после длившихся несколько месяцев споров "Киевтеплоэнерго", "Нафтогаз" и "Киевэнерг" 9 октября этого года подписали мировое соглашение, в котором "Киевтеплоэнерго" признало себя правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн.