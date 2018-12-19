Кабмин одобрил пятилетнюю рассрочку выплаты долгов "Киевтеплоэнерго"

Как сообщается, во вторник, 18 декабря, по предложению мэра Киева Виталия Кличко Кабинет министров принял постановление о некоторых вопросах устойчивого функционирования системы теплообеспечения Киева.
Правительство постановило, что долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей, полученные КП "Киевтеплоэнерго" в связи с правопреемством, подлежат реструктуризации путем рассрочки на 60 календарных месяцев. Выплаты должны будут осуществляться равными частями с 1 числа месяца, в котором будет заключен соответствующий договор с НАК "Нафтогаз Украины".
Данное постановлением также определено, что на реструктуризированную задолженность не начисляются неустойка (штрафы, пени), проценты годовых и инфляционные начисления.
Согласно документам, поданным на заседание правительства вместе с проектом постановления, имеющимся в распоряжении агентства, речь идет о 2,208 млрд грн.
"Нафтогаз", согласно принятому документу, в случае неосуществления платежей на сумму, равную сумме платежей за три месяца, может разсторгнуть договор о реструктуризации в одностороннем порядке и потребовать досрочного погашения долга и начисления неустойки и процентов.
В то же время Кабмин обязал "Нафтогаз", на который возложены спецобязательства, заключать с "Киевтеплоэнерго" договора по поставке газа по установленной правительством цене и выдавать ему соответствующие номинации при условии заключения договора о реструктуризации и его надлежащем исполнении.
Как сообщалось, после длившихся несколько месяцев споров "Киевтеплоэнерго", "Нафтогаз" и "Киевэнерг" 9 октября этого года подписали мировое соглашение, в котором "Киевтеплоэнерго" признало себя правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн.