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Установлен годовой минимум: цены на нефть рекордно обвалились

Установлен годовой минимум: цены на нефть рекордно обвалились
10:26 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Бизнеса: Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 25 декабря 2018 года, упала ниже отметки в 51 долларов за баррель.

Цены на нефть на американских и мировых фондовых биржах продолжают снижаться. Об этом сообщает Bloomberg.

Brent торгуется по 50,47 доллара за баррель, WTI – по 42,68 доллара за баррель. Аналитики отмечают, что снижение стоимости нефти напрямую с падением фондовых индексов.

Ситуация на нефтяном рынке: Нефть Brent упала в цене

Напомним, нефть Brent сократила падение на торгах в пятницу, WTI перешла к росту, но завершает неделю самым существенным снижением за 4 года.

Напомним, что 7 декабря 2018 года ОПЕК+ приняла решение о суммарном сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года на 6 месяцев. При этом 800 тыс. баррелей нефти придется на государства ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК.

Однако, несмотря на договоренности, попытки стабилизировать нефтяные цены пока не увенчались успехом. В минувшую пятницу котировки «черного золота» опускались — впервые с 5 сентября 2017 года — ниже $53 за баррель эталонной марки Brent.

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Все по теме:

WTI, ОПЕК, Brent, Добыча нефти, Цены на нефть.
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