Украинцы смогут получать возмещение за некачественную коммуналку

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что украинцы смогут требовать проведения проверок качества услуг ЖКУ, а потом получать возмещение.

Министр регионального строительства Украины Геннадий Зубко сообщил, что правительство утвердило разработанный Министерством строительства механизм проверки качества жилищно-коммунальных услуг.

По словам Зубко, потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в последствии получать возмещение за некачественные услуги.

В частности, проверки будут касаться качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом.

Таким способом, правительство намерено усилить права и интересы потребителей, а также установить прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг согласно европейским стандартам. Сообщается, что документ начинает действовать с 1 мая 2019 года.

Напомним, правительство с 1 января вводит монетизацию субсидий, при которой те, кто сэкономил энергоресурсы, смогут получить на счет "живые" деньги. С мая 2019 года субсидии будут предоставляться в денежной форме всем домохозяйствам, которые их получают на отопительный сезон, а также начнутся предоставляться в денежной форме льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Потребителям придется платить по счетам до 20 числа включительно. Абонентскую плату будут считать по формуле: минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода.