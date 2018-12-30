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"Северный поток-2": глава "Газпрома" считает, что проект не скоро заработает

&quot;Северный поток-2&quot;: глава &quot;Газпрома&quot; считает, что проект не скоро заработает
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Глава "Газпрома" Александр Миллер считает, что "Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер убежден в том, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся по плану - с 1 января 2020 года.

"Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа - 1 января 2020 года", - сказал А.Миллер.

Со своей стороны глава "Роснефти" Игорь Сечин также заявил, что готов к работе при любом сценарии (развития отношений с США).

"Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками - наша работа", - сказал И.Сечин.

Разногласия по "Северному потоку - 2": Экс-канцлер Германии раскритиковал США

Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток – 2" достиг Швеции, началась установка труб газопровода в экономической зоне Швеции в Балтийском море.

В экономической зоне Финляндии трубоукладочное судно проводит укладку газопровода "Северный поток 2", уже построено около 370 км газопровода.

Как сообщил, министр экономики Германии Петер Альтмаер выразил мнение, что осуществление российского газотранспортного проекта "Северный поток-2" может продолжиться с соблюдением интересов Укрианы.  Альтмаер подчеркнул, что после 2019 года должен сохраниться существенный уровень транзита газа из России через Украину. Берлин также ведет переговоры о диверсификации своего энергоснабжения также и за счет сжиженного природного газа.

 
 
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Газпром, РФ, Роснефть, Игорь Сечин, Александр Миллер, Северный поток-2, Глава Газпрома, Глава Роснефти.
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