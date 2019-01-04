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В Украине дорожает алкоголь: названа причина

В Украине дорожает алкоголь: названа причина
11:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Стало известно, когда и на сколько подорожают спиртные напитки.

За год подорожал весь ассортимент алкогольных напитков, в частности, водки и пива украинского производства. Одна из причин - подорожание яблок и сахара.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook со ссылкой на данные Госстата.

Так, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л подорожали на 11%, тогда как столовые вина украинского производства - на 7%. В гривнах за год водка подорожала на 9,2 грн за 0,5 л, а пиво - на 1,5 грн за такую же емкость. На начало декабря 2018 бутылка водки 0,5 стоила в среднем по Украине 90,4 грн, а бутылка 0,75 украинского вина - 62,3 грн. Отечественное пиво месяц назад в среднем можно было приобрести за 15,1 грн.

"Ценители самогона знают, что за год стоимость сахара снизилась на 10%, а яблок на 44%. Поступления в государственный бюджет от акцизов на алкоголь перестали увеличиваться последние годы из-за падения официального потребления, за исключением пива и вина, и, соответственно, производства. Это и стало причиной по которой на 2019 не пересматривались ставки акцизного сбора, хотя в плане Правительства было поднятие на 5%", - пишет эксперт.

Он отметил, что именно это дает основание говорить, что существенного роста цены на алкогольные напитки не будет, если Министерство экономического развития не примет решение поднять минимальные розничные цены. Стоимость тогда будет расти только из-за увеличения себестоимости продукции темпами ниже, чем общая инфляция.

Кроме того, в августе украинец мог себе позволить купить на среднюю зарплату 111 бутылок водки по 0,5 л, то есть на три бутылки больше чем в начале 2018 года. На конец августа 2018 украинец мог приобрести 151 бутылку отечественного сухого вина 0,75, или на одну бутылку больше чем в январе.

Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году

"Вероятно, что и в 2019 покупательная способность нашей минимальной и средней заработной платы измеряемая в алкоголе будет расти из-за того, что его цена будет расти меньшими темпами уровня доходов. То есть купить водки, вина и пива мы сможем больше. Что вернет часть украинцев к употреблению легальных напитков", - отмечает Дорошенко.

Как сообщалось, в Украине можно будет обменять валюту через платежные терминалы и банкоматы.

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Алкоголь, Госстат, Алкогольные напитки, Цены на алкоголь.
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