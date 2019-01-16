Кабмин ожидает от "Нафтогаза" новый контракт с правлением

Новости Бизнеса: Правительство ожидает от набсовета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой компании.

Кабинет министров Украины ожидает от наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

"Мы обратимся сегодня к независимому наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины", для того, чтобы они предложили правительству рассмотреть новый контракт с менеджментом на новых условиях, которые будут предусматривать нормальные рыночные заработные платы и награды за конкретные успехи в работе компании", – сказал он.

В.Гройсман, в очередной раз, подчеркнул, что касающиеся заработной платы и наград условия действующего в течение пяти лет контракта с правлением "Нафтогаза Украины" являются неприемлемыми и нуждаются в пересмотре в соответствии с рыночным уровнем.

"У правительства Украины появилась юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением, подписав новый контракт, в котором будет предусмотрена рыночная заработная плата, а не заоблачная, а награды полностью зависимы от успехов. Если выполнен план по увеличению добычи украинского газа, тогда и зарплата, и бонусы могут быть несколько выше", – сказал В.Гройсман.

Премьер также напомнил, что контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.

Напомним, в конце декабря Гройсман заявил, что зарплату главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева следует урезать.

"Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая", - заявил Гройсман и назвал выплаты неприемлемыми в условиях экономики, которая только начинает расти.

Отметим, в октябре прошлого года суд отменил штраф Коболеву по делу о премиях "Нафтогаза".