"Нафтогаз" разочарован неявкой российской стороны на консультации

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" не верит в достижение с Газпромом договоренностей 21 января из-за неявки россиян на экспертные консультации.

НАК "Нафтогаз Украины" не верит в возможность достижения договоренностей с ПАО "Газпром" на предстоящих трехсторонних переговорах Украина-РФ-ЕС 21 января, о чем свидетельствует неявка российских представителей на экспертные консультации во вторник, убежден исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"В связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних консультациях вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе", - цитирует Ю.Витренко пресс-служба компании во вторник.

По его словам, "Газпром" не предупредил и никоим образом не обосновал свое отсутствие на предстоящих трехсторонних консультациях 15 января, в которых приняли участие представители Украины и Еврокомиссии.

Как сообщалось, делегацию Украины на переговорах возглавит министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В ее состав войдут: заместитель П.Климкина – Елена Зеркаль, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий и его заместитель Роман Андарак, директор департамента по вопросам развития ТЭК и ЖКХ секретариата Кабмина Сергей Косенко.

По согласию участие в переговорах примут глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Ю.Витренко, глава украинского регулятора НКРЭКУ Оксана Кривенко и советник главы МИД Тарас Качка.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о готовности Украины, при согласовании этого вопроса правительством, обсудить возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в конце 2019 года заканчивается контракт на транзит газа в Европу.