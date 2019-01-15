МИД Украины: "Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по газу

Новости Бизнеса: Представители ”Газпрома" сорвали технические трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что представители российской компании ”Газпром” сорвали технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины.

Об этом заместитель главы МИД сообщила в социальной сети Facebook.

”Газпром” сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил. Логика проста - не обращать внимания ни на кого, строить ”Северный поток-2” не дожидаясь окончательных разрешений, игнорировать своих же партнеров”, - заявила Зеркаль.

”После этого можно и дальше убеждать мир, что с ”Газпромом” можно договориться и строить отношения на доверии, как это делают немецкие политики. Уже неважно - это бессмысленная наивность или цинизм. На самом деле это самообман и обман всего мира”, - подчеркнула заместитель главы МИД.

В этой связи она заявила: ”Единственное, что остается делать - не делать ”Газпрому” никаких исключений и распространять на все его проекты, особенно ”Северный поток-2”, все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно. Очень кстати, что вопросы соответствующих изменений в газовую директиву ЕС обсуждаются в Совете ЕС именно сегодня”.

”Между тем мы провели содержательные беседы с Европейской комиссией по всем существенным вопросам реформы рынка газа, выполнению Соглашения об ассоциации, в том числе обновленного приложения XXVII, дальнейшей судьбе трехсторонних консультаций и т.д.”, - рассказала Зеркаль.

”Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий”, - заявила она.