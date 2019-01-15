МИД Украины: "Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по газу

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что представители российской компании ”Газпром” сорвали технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины.
Об этом заместитель главы МИД сообщила в социальной сети Facebook.
”Газпром” сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил. Логика проста - не обращать внимания ни на кого, строить ”Северный поток-2” не дожидаясь окончательных разрешений, игнорировать своих же партнеров”, - заявила Зеркаль.
”После этого можно и дальше убеждать мир, что с ”Газпромом” можно договориться и строить отношения на доверии, как это делают немецкие политики. Уже неважно - это бессмысленная наивность или цинизм. На самом деле это самообман и обман всего мира”, - подчеркнула заместитель главы МИД.
В этой связи она заявила: ”Единственное, что остается делать - не делать ”Газпрому” никаких исключений и распространять на все его проекты, особенно ”Северный поток-2”, все нормы ЕС, чего Украина требует уже давно. Очень кстати, что вопросы соответствующих изменений в газовую директиву ЕС обсуждаются в Совете ЕС именно сегодня”.
”Между тем мы провели содержательные беседы с Европейской комиссией по всем существенным вопросам реформы рынка газа, выполнению Соглашения об ассоциации, в том числе обновленного приложения XXVII, дальнейшей судьбе трехсторонних консультаций и т.д.”, - рассказала Зеркаль.
”Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий”, - заявила она.