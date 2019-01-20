В Минагрополитики рассказали о поддержке сельского хозяйства в 2019 году

Новости Бизнеса: В Минагрополитики сообщили, что в 2019 году большинство наработанных программ поддержки сельского хозяйства будут продолжать.

Правительство считает подавляющее большинство наработанных в прошлом году программ поддержки сельского хозяйства удачными и намерено их продолжать. Об этом сообщил и.о. главы Минагрополитики Максим Мартынюк.

"Мы считаем, что программы, которые были сформированы в 2018 году, соответствуют потребностям отрасли, поэтому их структура на 90% сохранится", - отметил чиновник.

По его словам, правительство последовательно реализует формат профильных программ, который позволяет сконцентрировать поддержку на отраслях, которые больше всего в ней нуждаются, или тех, инвестиции в которые, из-за длительного срока окупаемости, усложняются. К первой категории относится, животноводство, ко второй - садоводство.

На модернизацию и техническое переоснащение направлена программа компенсации стоимости сельхозтехники, которая отлично себя зарекомендовала за последние два года. Также остается неизменным приоритет поддержки развития фермерства как основы формирования среднего класса в сельской местности и возможности преодоления кризисных явлений на селе, в частности социальных, добавил глава Минагрополитики.

"Мы существенно усовершенствуем программу поддержки фермеров, сделав ее максимально простой и комфортной", - заверил он.

Мартынюк выразил уверенность, что сельское хозяйство сохранит темпы роста, и поэтому он рассчитывает, что после двух объективно успешных сезонов игроки сосредоточат усилия на более технологически емких, долговременных проектах.

Как сообщалось, в 2018 году аграрная отрасль Украины получила рекордный урожай зерновых - свыше 70 млн тонн и сохраняет за собой близок к 40% показатель в структуре внешней торговли уже несколько лет подряд. Так, за 11 месяцев 2018 года товары аграрного сектора составляли 39,4% в валютных поступлениях от общего экспорта товаров, или свыше 17 млрд долл. Учитывая, что цены на профильные для Украины группы товаров относительно стабильны, в Минагрополитики ожидают, что такое соотношение сохранится и по итогам 2019 года.