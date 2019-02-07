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В Раде создадут комиссию, которая проверит обоснованность тарифов в Украине

В Раде создадут комиссию, которая проверит обоснованность тарифов в Украине
13:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Верховной Раде создадут рабочую группу, которая проверит обоснованность начисления тарифов для граждан Украины.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о создании рабочей группы, которая займется проверкой обоснования тарифов. Он сообщил, что такое решение было принято после проведения консультаций с председателями фракций касательно ситуации с начислением тарифов для граждан.

Парубий отметил, что спекуляция на эту тему и повышение стоимости тарифов бьет по наиболее незащищенным украинцам, поэтому парламент должен исследовать такие факты на предмет наличия и дать оценку.

Спикер ВР призвал представителей фракций в кратчайшие сроки назначить своих представителей в состав этой группы и подготовить проект постановления, чтобы на следующей пленарной неделе вынести его на голосование.

Сообщается, что члены фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" разблокировали трибуну парламента, которую они в течение трех дней блокировали с требованием принять постановление о снижении цены на газ. 

Как получить "живые деньги" за субсидию: инструкция от министра соцполитики

Напомним, Кабмин ужесточил условия получения субсидий для украинцев. Субсидия на оплату ЖКХ-услуг не будет назначаться при наличии просроченной более месяца задолженности, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии.  Соответствующая норма не применяется при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Министерством социальной политики не обеспечено финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме (в том числе наличной).

 

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Все по теме:

Верховная Рада, Проверка, Андрей Парубий, Рабочая группа, Обоснованность, Начисление тарифов для украинцев, Снижение цены на газ для украинцев.
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