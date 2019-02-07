В Кабмине пригрозили работодателям: Не увеличите зарплаты - потеряете все

Новости Бизнеса: В Кабмине призвали работодателей беречь своих работников.

Работодатели, которые не хотят зарплаты своим работникам, рискуют потерять свой бизнес.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.

По мнению Розенко, сейчас работодатели в Украине конкурируют за трудовой потенциал со странами ЕС.

"Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем в совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украина", - сказал он.

"Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию", - сказал Розенко.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года задолженность по заработной плате в Украине составила 2645,1 млн грн, что на 11,7% больше, чем год назад.