Предприятия сократили долги по зарплате до 2,6 миллиарда гривень

Новости Бизнеса: Задолженность по зарплате в Украине в январе сократилась до 2,6 миллиарда гривень.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в январе 2019 года сократилась по сравнению с декабрем 2018 года на 1,2%, и на 1 февраля этого года составила 2,614 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 февраля текущего года составила 1,437 миллиарда гривень, что на 1,3% меньше показателя на 1 января текущего года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, коммунальные долги украинцев растут. Задолженность за коммунальные услуги увеличилась еще на 7 миллиардов гривень и на конец января достигла 62 миллиардов.