Гройсман требует от регионов планы по установке счетчиков тепла

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман поручил всем областям и городам предоставить планы по закрытию вопроса с установкой счетчиков тепла населению.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил облгосадминистрациям и городам предоставить план по установке счетчиков тепла в жилых домах, о чем он заявил на селекторном совещании, посвященном ситуации с теплоснабжением в стране.

«Я хочу получить от каждой области и каждого города конкретный подписанный мэром план, когда будут установлены все тепловые счетчики, чтобы людям не приписывали столько, сколько они не потребляют», - сказал он.

В очередной раз на заседании прозвучала цифра, что около 80% населения сегодня обеспечено счетчиками учета тепла.

Кроме того, премьер поручил теплогенерирующим компаниям и органам местного самоуправления провести всю необходимую работу, чтобы снизить стоимость одной гигакалории ниже 1400 грн.

«Доведение цены тепла при сегодняшнем газе до менее 1400 грн/Гкал, и это возможно. Это не какие-то цифры, которые я вам беру с потолка. Винница это сделала, Мариуполь сделал, Житомир сделал, Ивано-Франковск сделал, Одесса сделала, Тернополь, Хмельницкий, Киев это сделали, и вы можете это сделать. Так не бывает, что одни могут, а другие нет. Такое возможно только по одной причине – нет или желания, или компетенции, или понимания», - сказал он.

Также Гройсман поручил местной власти сделать все возможное для защиты населения от завышенных платежек за потребленный газ и навести порядок в центрах обслуживания клиентов.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина потеряет поддержку партнеров и средства, если снизит цены на газ.