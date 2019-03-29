Скачать
Пятница, 29.03.2019
Евросоюз выделил Украине более 100 миллионов евро на утепление домов
Евросоюз выделил Украине более 100 миллионов евро на утепление домов
Итоги 28 марта: Корабли НАТО в Одессе, заблокированный Львов и авария в Италии
Итоги 28 марта: Корабли НАТО в Одессе и заблокированный Львов
Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов
Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов
Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день

Цены на нефть показали рекордный рост за десятилетие

Цены на нефть показали рекордный рост за десятилетие
08:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе азиатских торгов в пятницу и готовятся завершить квартал рекордным подъемом почти за 10 лет благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,27 (0,4%) - до $68,09 за баррель. На торгах в четверг их цена понизилась на $0,01 (0,01%) и составляла на закрытие $67,82 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,31 (0,52%) - до $59,61 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,11 (0,19%), до $59,30 за баррель.

В первом квартале цена Brent выросла на 27%, стоимость WTI подскочила на 31%. Это рекордный рост со второго квартала 2009 года, благодаря чему нефтяной рынок по сути отыграл падение, которое наблюдалось в конце прошлого года.

По мнению аналитика ANZ Banking Group Дэниэла Хайнса, ралли на нефтяном рынке, скорее всего, продолжится и во втором квартале, поскольку "риски сокращения поставок довольно велики".

Мировые цены на нефть стремительно падают

Кроме того, США едва ли продлят разрешения другим странам импортировать нефть из Ирана в обход санкций, полагает эксперт.

Также рынок следит за ходом переговоров между США и Китаем в торговой сфере.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее, что Штаты готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм.

По мнению Д.Хайнса, если Вашингтон и Пекин все же заключат торговое соглашение, это окажет кратковременное позитивное влияние на нефтяной рынок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Янукович и Манафорт "отмывались" через один шведский банк
03 Аваков развеял мифы о возможностях радикалов повлиять на выборы
04 Леонардо Ди Каприо выставил в своем Instagram фото украинского фотографа
05 Кандидат в президенты потратил почти весь бюджет на распечатку своей песни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На севере Италии столкнулись два поезда
На севере Италии столкнулись два поезда
Курс валют на 29 марта: валюта продолжает дорожать
Курс валют на 29 марта: валюта продолжает дорожать
До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
Рецепт дня: постные блинчики с гречкой
Рецепт дня: постные блинчики с гречкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь