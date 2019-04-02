Bitcoin за пол часа показал стремительный рост

Новости Бизнеса: Крупнейшая в мире криптовалюта Bitcoin возросла в цене на 17%.

Стоимость главной криптовалюты Bitcoin возросла на 17% за 30 минут во вторник.

Об этом сообщает Coindesk.

"Стоимость Bitcoin, крупнейшей криптовалюты в мире, возросла на 17% за 30 минут во вторник, и таким образом (ее стоимость - ред.) стала самой высокой за последние четыре месяца", - говорится в сообщении.

Как отмечает портал, за последние 24 часа стоимость Bitcoin даже возросла на 19,17% и составляет 4192 доллара США.

Также сообщается, что капитализация криптовалюты увеличилась на 5,1 миллиарда долларов США и составляет 78,8 миллиарда долларов. Это, в свою очередь, является самым высоким показателем с 22 ноября 2018 года.

Напомним, в феврале криптовалюта Bitcoin установила исторический рекорд по снижению цены за все 10 лет своего существования.