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Промышленность и энергетику Украины планируют развивать по-новому

Промышленность и энергетику Украины планируют развивать по-новому
13:55 Сегодня Телеграф gk-press.if.ua mirkosmosa.ru

Новости Бизнеса: После проведения масштабной энергомодернизации жилого сектора и муниципальных зданий, следующим шагом Украины будет промышленность, энергетика и транспорт.

Об этом заявил Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Украина стремится быть абсолютно конкурентоспособной и закрепить свои позиции на европейских рынках. Более 550 000 000 людей сегодня проживает в странах ЕС, и это огромный рынок. Поэтому, нам уже нужно думать, как уменьшить энергоемкость нашей украинской продукции. Следующим шагом с внедрением закона об энергоэффективности будет не только направление жилищного сектора, но и промышленность, энергетика и транспорт", - сказал Геннадий Зубко.

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По его словам, стране необходимо продемонстрировать, как влияет энергоэффективность на общую макроэкономическую картину. А макроэкономическая стартовая позиция Украины выглядит сегодня слабой. К сожалению, из-за длительной зависимость страны от российского газа, политической зависимости от России по поставкам этого топлива, низкую цену на газ (которая в действительности была огромной), вопросы энергоэффективности было практически убито. Такая ситуация, кроме того, создавала огромную коррупционную составляющую.

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"Сегодня Украина отказалась от этого пути, мы идем к рыночным взаимоотношениям, приближающие страну к европейским стандартам в вопросе потребления энергоносителей. Мы поставили цель постоянно мониторить все энергоэффективные проекты в жилом секторе, которые будут внедрены в рамках Фонда энергоэффективности. Мы будем видеть, каким образом через год-два уменьшится потребление в таких зданиях, предлагать новые подходы, инструменты, технологии не только по модернизации ограждающих конструкций, но и модернизации инженерных сетей", - объяснил Зубко.

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Сегодня украинцы, кроме стремления уменьшить суммы в своих платежках за коммунальные услуги, еще и требуют иного качества услуг. А проведение мероприятий по энергоэффективности в домах увеличивает жизнедеятельность такого дома минимум на 15 лет. Это автоматически повышает и стоимость такого жилья.

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Газ, Энергетика, Промышленность, Транспорт, Развитие, Экономия, Энергия, Министр, Эффективность, Зубко.
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