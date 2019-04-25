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"Белнефтехим" возобновит экспорт топлива в Украину и Польшу

"Белнефтехим" возобновит экспорт топлива в Украину и Польшу
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в четверг в Минске.

"Нами было принято решение удовлетворить частично потребности иностранных контрагентов, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов", - сказал В.Сизов.

"Принято решение о поставке порядка 32 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка", - добавил он.

Польша приостановила транзит некачественной российской нефти

Напомним, 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. 

Ранее, 18 апреля Россия установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

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Все по теме:

Экспорт, Нефтепродукты, Беларусь, Белнефтехим, Владимир Сизов.
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