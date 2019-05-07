Омелян назвал условия создания завода Tesla в Украине

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры заявил о планах переговоров с руководством Tesla для производства их электрокаров в Украине.

Министерство инфраструктуры рассчитывает на переговоры с компанией Tesla по строительству их первого завода в Украине. Об этом Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Как отметил министр, после принятия в парламенте законопроектов №№8159, 8160 о создании рынка электрокаров, чарджера и батарей к ним, добычи лития и сопутствующих элементов, можно будет начать полноценные переговоры с Tesla по строительству их первого европейского завода в Украине.

"Эти законы дают инвестору лучшие условия в мире, а Украина - шанс создать с нуля высокотехнологичную экспортоориентированную новую отрасль экономики", - отметил Омелян.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры планируют реализовать проект по внедрению нового формата связи 5G и обсудили перспективы его развития.

Ранее сообщалось, глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян по итогам встречи с послом Республики Корея Ли Янг-Гу пригласил автомобильную компанию Hyundai оценить возможность расширения мощностей для строительства производственной инфраструктуры в Украине

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал запуск пилотного проекта по внедрению технологий 5G в рамках проекта «Интернет вещей на дорогах на базе технологии пятого поколения 5G»