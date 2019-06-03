Насалик: Украина выиграет от проведения конкурсов на распределение продукции

Об этом 28 мая заявил министр энергетики Игорь Насалик во время заседания Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции.
Министр подчеркнул, что проведение этих конкурсов является важным шагом для страны. Это поможет создать здравую конкуренцию на рынке в отрасли добычи газа, а также поспособствует увеличению его добычи.
"Чем больше будет заинтересованных участников конкурса, тем лучшей будет возможность выбора компании, которая сможет эффективно работать на рынке Украины", - заявил глава ведомства.
В Министерстве также напомнили, что 28 мая истек период подачи документов на участие в конкурсе по заключению соглашений о распределении продукции. Во время заседания был оглашен список претендентов и вскрыты конверты с данными о поданных заявлениях на участие в данном проекте.
В результате стало известно, что документы были поданы 13 компаниями, из которых больше всего заявок было подано представителями АО "Укргазвидобування". В течении месяца полученные заявки будет оценивать Межведомственная комиссия по организации заключения соглашений о распределении продукции. После чего лучшие кандидатуры будут рекомендовать на утверждение в Правительство.
По условия конкурса каждый из претендентов должен иметь соответствующий опыт и достаточное финансирование, чтобы гарантировать выполнение обязанностей согласно договору.