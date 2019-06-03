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Насалик: Украина выиграет от проведения конкурсов на распределение продукции

Насалик: Украина выиграет от проведения конкурсов на распределение продукции
11:09 Сегодня Телеграф Фото: ua.112.ua

Новости Бизнеса: Украина может только выиграть от проведения конкурсов на заключение соглашений о распределении продукции в результате добычи газа.

Об этом 28 мая заявил министр энергетики Игорь Насалик во время заседания Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции.

Министр подчеркнул, что проведение этих конкурсов является важным шагом для страны. Это поможет создать здравую конкуренцию на рынке в отрасли добычи газа, а также поспособствует увеличению его добычи.

"Чем больше будет заинтересованных участников конкурса, тем лучшей будет возможность выбора компании, которая сможет эффективно работать на рынке Украины", - заявил глава ведомства.

В Министерстве также напомнили, что 28 мая истек период подачи документов на участие в конкурсе по заключению соглашений о распределении продукции. Во время заседания был оглашен список претендентов и вскрыты конверты с данными о поданных заявлениях на участие в данном проекте.

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В результате стало известно, что документы были поданы 13 компаниями, из которых больше всего заявок было подано представителями АО "Укргазвидобування". В течении месяца полученные заявки будет оценивать Межведомственная комиссия по организации заключения соглашений о распределении продукции. После чего лучшие кандидатуры будут рекомендовать на утверждение в Правительство.

По условия конкурса каждый из претендентов должен иметь соответствующий опыт и достаточное финансирование, чтобы гарантировать выполнение обязанностей согласно договору.

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Все по теме:

Энергетика, Добыча газа, Конкурс, Компания, Министр, Претенденты, Игорь Насалик.
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